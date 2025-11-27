viernes 28 de noviembre 2025

Polémica

"Mafia y casta": El ataque de Patricia Bullrich al Chiqui Tapia tras la sanción a Estudiantes

Patricia Bullrich, en línea con Javier Milei, se metió en la polémica entre el titular de la AFA y el club Estudiantes de la Plata, en la persona de su presidente, Juan Sebastián Verón.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Patricia Bullrich criticó al “Chiqui” Tapia tras la suspensión que realizó la AFA sobre los jugadores titulares de Estudiantes. “Está con la casta y la mafia”, dijo la funcionaria.

“Verón está con el hincha de verdad. Tapia, con la casta y la mafia de siempre. Así de claro. Así de simple. En este país hay que elegir de qué lado se está: del fútbol o de los negocios. La pelota no se mancha. Aunque creo que ya está bastante sucia”, escribió Bullrich en X.

Las declaraciones de la senadora electa se dan tras una semana llena de polémica por el desplante que realizaron los jugadores de Estudiantes a Rosario Central, durante el pasillo del campeón.

Tras ese hecho, la AFA determinó que los futbolistas que participaron tendrán dos fechas de suspensión en el próximo torneo. También fue castigado Juan Sebastián Verón, presidente del Pincha.

Verón recibió una suspensión de seis meses “para toda actividad relacionada con el fútbol”, ya que la AFA consideró que cometió una infracción al artículo 12 del Código Disciplinario. Por su parte, Santiago Núñez, capitán de Estudiantes, no podrá llevar la cinta durante los próximos tres meses.

El club platense también deberá pagar una multa económica “por conducta ofensiva y violación a los principios del juego limpio, al haberse desnaturalizado el pasillo de homenaje al campeón mediante gestos colectivos de desprecio”.

Todo comenzó tras la decisión de la AFA de proclamar como “Campeón de Liga 2025” a Rosario Central por haber terminado como puntero de la tabla anual. Esta determinación generó muchísima polémica entre los fanáticos y también entre muchos dirigentes del fútbol argentino.

Los que se pusieron al frente de esta disputa fueron los fanáticos de Estudiantes y Juan Sebastián Verón. Incluso, el presidente del club de La Plata se hizo cargo de haberles dado la orden a sus jugadores de ponerse espaldas durante el pasillo del campeón. Por eso recibió esta sanción.

