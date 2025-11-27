jueves 27 de noviembre 2025

El pasillo de la polémica

Durísima sanción para Estudiantes: seis meses para la Bruja Verón y dos fechas para los jugadores

La AFA castigó sin piedad al Pincharrata por el polémico pasillo de espaldas a Rosario Central tras haberse consagrado en la tabla anual. El presidente del club, el más comprometido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Verón

Después de varios días de deliberaciones, la AFA finalmente dio a conocer la sanción para Estudiantes de La Plata tras el polémico pasillo dado de espaldas a Rosario Central. Aquel gesto, realizado en repudio a la decisión de la entidad madre del fútbol argentino de coronar campeón al Canalla por la Tabla Anual -y de asegurar que todos los clubes estaban de acuerdo- terminó generando un fuerte revuelo que ahora tiene consecuencias concretas.

image

Según confirmó oficialmente la AFA, Juan Sebastián Verón recibió seis meses de suspensión de toda actividad vinculada a la institución. La medida impacta de lleno en la dirigencia del Pincha, ya que el actual presidente había sido una de las voces más críticas tras la resolución que consagró a Central.

Además, los futbolistas señalados en el informe arbitral deberán cumplir con dos fechas de suspensión en 2026. Si bien no se detalló qué nombres figuran en el documento, se trata de los protagonistas directos del recordado pasillo que causó malestar en la organización del certamen.

En La Plata, las repercusiones no tardaron en llegar. Mientras la dirigencia analiza los pasos a seguir, el clima interno se mantiene tenso y expectante ante una sanción que impacta tanto en lo institucional como en lo deportivo.

La novela entre Estudiantes y la AFA suma así otro capítulo, marcado por decisiones fuertes y un trasfondo que promete seguir generando debate en el fútbol argentino.

