viernes 28 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fútbol sanjuanino

Para alquilar balcones: Desamparados es finalista y enfrentará a Unión en la final del Clausura

Después de empatar 2-2 en los 90 minutos, Sportivo se hizo gigante en la tanda de los penales y eliminó a Atenas de Pocito en la final del Reducido. Ahora habrán choque entre puyutanos y azules para definir el campeón del Torneo Clausura.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-27 at 23.17.47 (1)
WhatsApp Image 2025-11-27 at 23.17.47
WhatsApp Image 2025-11-27 at 23.17.46 (2)
WhatsApp Image 2025-11-27 at 23.17.46 (1)
WhatsApp Image 2025-11-27 at 23.17.46
WhatsApp Image 2025-11-27 at 23.17.45
WhatsApp Image 2025-11-27 at 23.17.44 (2)
WhatsApp Image 2025-11-27 at 23.17.44 (1)
WhatsApp Image 2025-11-27 at 23.17.44
WhatsApp Image 2025-11-27 at 23.45.12
43ad9d71-5192-4ac3-a47e-b03b60c60fd7
20938454-1ba1-4b7d-a1ca-5f18e69f1f91

Desamparados y Atenas de Pocito dejaron esta noche de jueves una final de Reducido del futbol sanjuanino que se recordará por mucho tiempo.

Lee además
la respuesta de di maria al pasillo invertido de estudiantes: no buscamos la copa, ,venia de los equipos mas grandes y aceptamos
Momento histórico

La respuesta de Di María al pasillo invertido de Estudiantes: "No buscamos la copa, ,venía de los equipos más grandes y aceptamos"
octavos definidos: los rivales de boca y river, y cuando se juega
Torneo Clausura

Octavos definidos: los rivales de Boca y River, y cuándo se juega

Con resultado cambiante, y la emocionante tanda de penales, Desamparados se consagró ganador, y enfrentará a Unión de Rawson para definir el campeón del torneo Clausura.

El Mirasol vencía 2 a 0 con goles de Lépez y Bronvale, pero el Víbora logró empatarlo con tantos de Torres y Castro, para forzar los penales que lo consagraron en el Estadio Ingeniero Domingo Alberto Martín, en Trinidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1994238309615218810&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Durísima sanción para Estudiantes: seis meses para la Bruja Verón y dos fechas para los jugadores

Matías Giménez compartió un video de su recuperación y acelera su regreso

El Karting Sanjuanino coronará a sus campeones este fin de semana

San Juan se prepara para vivir la Copa de Oro del básquet en silla de ruedas

Mariano Cornejo, a la selección de gimnasia artística: "Aprendí a competir con miedo, pero sin dejar que el miedo decida por mí"

Con un héroe del ascenso: una a una, todas las bajas confirmadas en San Martín para el 2026

Los jugadores que Gallardo ya decidió que no seguirán en River: quiénes son y qué pasará con cada caso

Se viene la Clásica Doble Chepes, la histórica carrera sanjuanina y riojana que tendrá cuatro etapas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Foto: Prensa San Martín. 
Reestructuración

Con un héroe del ascenso: una a una, todas las bajas confirmadas en San Martín para el 2026

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Se les volvió en contra

Una joven vecina lo acusó de abuso sexual, todo era mentira y él ahora la denunció por falsa denuncia

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia
Deceso

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia

Confirman el juicio abreviado y condenan a Vanesa Carrascosa por la muerte de Jairo Malla en Rawson
Siniestro vial

Confirman el juicio abreviado y condenan a Vanesa Carrascosa por la muerte de Jairo Malla en Rawson

El mensaje de una médica sanjuanina en defensa de su colega condenada por la muerte de un bebé
Video

El mensaje de una médica sanjuanina en defensa de su colega condenada por la muerte de un bebé

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson
Parte médico

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson

Te Puede Interesar

A una semana de la asunción: qué pasó con el nuevo Fiscal General tras su desembarco
Nueva era

A una semana de la asunción: qué pasó con el nuevo Fiscal General tras su desembarco

Por Redacción Tiempo de San Juan
Calor San Juan.
Clima

Caluroso y soleado: así estará el tiempo este viernes en San Juan

Alejandro Tati Jofré, el penitenciario investigado.
Guardiacárcel detenido

Confirman la prisión preventiva de 4 meses para el penitenciario imputado en una estafa de $206.000.000

Se viene un recambio de funcionarios en las dependencias que comanda el mileísmo en San Juan
Movida

Se viene un recambio de funcionarios en las dependencias que comanda el mileísmo en San Juan

Para alquilar balcones: Desamparados es finalista y enfrentará a Unión en la final del Clausura
Fútbol sanjuanino

Para alquilar balcones: Desamparados es finalista y enfrentará a Unión en la final del Clausura