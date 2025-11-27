Para alquilar balcones: Desamparados es finalista y enfrentará a Unión en la final del Clausura

Desamparados y Atenas de Pocito dejaron esta noche de jueves una final de Reducido del futbol sanjuanino que se recordará por mucho tiempo.
Después de empatar 2-2 en los 90 minutos, Sportivo se hizo gigante en la tanda de los penales y eliminó a Atenas de Pocito en la final del Reducido. Ahora habrán choque entre puyutanos y azules para definir el campeón del Torneo Clausura.
Con resultado cambiante, y la emocionante tanda de penales, Desamparados se consagró ganador, y enfrentará a Unión de Rawson para definir el campeón del torneo Clausura.
El Mirasol vencía 2 a 0 con goles de Lépez y Bronvale, pero el Víbora logró empatarlo con tantos de Torres y Castro, para forzar los penales que lo consagraron en el Estadio Ingeniero Domingo Alberto Martín, en Trinidad.