Fútbol sanjuanino

Para alquilar balcones: Desamparados es finalista y enfrentará a Unión en la final del Clausura

Después de empatar 2-2 en los 90 minutos, Sportivo se hizo gigante en la tanda de los penales y eliminó a Atenas de Pocito en la final del Reducido. Ahora habrán choque entre puyutanos y azules para definir el campeón del Torneo Clausura.