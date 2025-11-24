lunes 24 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Momento histórico

La respuesta de Di María al pasillo invertido de Estudiantes: "No buscamos la copa, ,venía de los equipos más grandes y aceptamos"

Fideo se refirió a la actitud de los jugadores del Pincha, que terminaron ganando 1-0 y avanzando a los cuartos de final del Torneo Clausura.

Por Redacción Tiempo de San Juan
4DB5WCOPEZDUZGBM3PGMOWC32E

El cruce de octavos de final del Torneo Clausura entre Estudiantes y Rosario Central quedó atravesado por un gesto tan llamativo como polémico: el plantel platense realizó el tradicional pasillo de campeones de espaldas al equipo local, en señal de repudio al reconocimiento oficial del título anual otorgado al Canalla por la AFA y la Liga Profesional. El episodio explotó en la previa del triunfo 1-0 del Pincha, que se metió en los cuartos de final.

Lee además
octavos definidos: los rivales de boca y river, y cuando se juega
Torneo Clausura

Octavos definidos: los rivales de Boca y River, y cuándo se juega
la recta final: se juega la jornada clave del regional amateur
Zona sanjuanina

La recta final: se juega la jornada clave del Regional Amateur

La escena ocurrió minutos antes del comienzo. Mientras los jugadores de Central salían al campo, los futbolistas de Estudiantes se colocaron en posición de pasillo pero se dieron vuelta, permaneciendo con los brazos cruzados. Así cumplieron formalmente con la disposición de la organización, aunque dejaron explícito su desacuerdo. La acción fue impulsada por el presidente del club, Juan Sebastián Verón, quien se reunió con los referentes para promover un gesto simbólico de protesta. La institución dejó que el plantel definiera la modalidad, pero la postura de Verón terminó inclinando la balanza.

Tras el partido, Ángel Di María -máximo referente del Canalla y una de las figuras que participó de la entrega del trofeo en Puerto Madero- se refirió a lo ocurrido.

“Es cosa de ellos, el pasillo lo hicieron igual. Uno de los chicos me dijo que iba a ser así. Nosotros entramos como había que entrar y quedó ahí”, expresó. Y agregó: “Nosotros no buscamos nada, aceptamos lo que se decidió. Estaban todos los dirigentes y aprobaron. No es culpa nuestra. Nos sentimos campeones, lo dije post Instituto. Habíamos entrado a la Libertadores, nos sentíamos campeones”.

Consultado por la eliminación, Di María destacó el rendimiento del equipo pese a la caída: “Hicimos un muy buen partido, generamos situaciones, intentamos de todas maneras, pero no se dio. Sacamos una cantidad de puntos increíble, el mata-mata es así”.

El trasfondo del conflicto está en la reciente determinación de la AFA y la LPF de reconocer como campeón anual al equipo que más puntos sumara en la temporada, decisión que favoreció a Rosario Central y que se adoptó cuando el torneo aún no estaba definido. Estudiantes rechazó públicamente la medida a través de un comunicado en el que señaló que “no se realizó ninguna votación” para otorgar ese título. La LPF, en cambio, sostuvo que la aprobación fue unánime y que el vicepresidente del Pincha, Pascual Caiella, estuvo presente, algo que incluso afirmaron quedó asentado en actas.

Desde las tribunas del Gigante de Arroyito, la respuesta llegó en forma de cánticos dedicados a Verón: “El que no salta, es un inglés”, retumbó en todo el estadio.

Más allá de la tensión, Estudiantes capitalizó su oportunidad, defendió la ventaja y se metió en cuartos de final, donde enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Fuente: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Duelo picante en Londres: el DT de Los Pumas denunció que un jugador de Inglaterra lo agredió tras el partido

River y Racing se miden en un partido lleno de morbo y con los cuartos de final en juego

Messi volvió a brillar con un gol y tres asistencias: Inter Miami pasó a la final de la Conferencia Este

Brutal nocaut sufrió el argentino Fernando Martínez y lo hizo perder su invicto y el título mundial

Reclutando futuros rugbiers: la fuerte apuesta del Jockey Club en la Fiesta del Sol

¡Una bestia!: Boca ganó de la mano de Merentiel y sacó boleto a los cuartos de final

UPCN, con carácter y experiencia: derrotó a Monteros y suma su cuarto triunfo en el torneo

Estudiantes le amargó el festejo a Central con un golazo de Cetré y lo eliminó del Torneo Clausura

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
River y Racing disputan una de los encuentros más atractivos de los octavos de final del Torneo Clausura.
Torneo Clausura

River y Racing se miden en un partido lleno de morbo y con los cuartos de final en juego

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era Thiago, el niño que murió en el incendio en Santa Lucía
Dolor

Quién era Thiago, el niño que murió en el incendio en Santa Lucía

Un famoso periodista llegó a San Juan para la FNS y hasta se dio el lujo de ir a una reconocida rotisería
En las redes

Un famoso periodista llegó a San Juan para la FNS y hasta se dio el lujo de ir a una reconocida rotisería

La Bebida, de luto por la muerte de la mujer que encontraron en un canal
Rivadavia

La Bebida, de luto por la muerte de la mujer que encontraron en un canal

Hasta que Dios nos reúna: el video de la familia del sanjuanino desaparecido en La Serena y la suelta de globos
Emotivo

"Hasta que Dios nos reúna": el video de la familia del sanjuanino desaparecido en La Serena y la suelta de globos

Cayó el acusado de incendiar un taller en Rawson y provocar destrozos en cuatro autos
Detenido

Cayó el acusado de incendiar un taller en Rawson y provocar destrozos en cuatro autos

Te Puede Interesar

Cómo avanza la lucha contra las vinchucas y el mal de Chagas en San Juan.
Salud

El chagas en San Juan y cuál es el departamento que está muy cerca de la interrupción de la transmisión

Por Daiana Kaziura
Productos de la agroindustria sanjuanina se venderán en Tierra del Fuego: un empresario sanjuanino abre un local minorista y mayorista a mediados de diciembre. (imagen generada con IA)
Inspirador

De Sarmiento a Ushuaia: la historia de un empresario sanjuanino exitoso que ahora se lleva los sabores de la provincia al fin del mundo

Un reconocido influencer estadounidense pasó por la Provincia y terminó asombrado con el CASLEO y... ¡la siesta sanjuanina!
Furor en Instagram

Un reconocido influencer estadounidense pasó por la Provincia y terminó asombrado con el CASLEO y... ¡la siesta sanjuanina!

Con un aprobado de casi 10 puntos, terminó la Fiesta Nacional del Sol 2025.
Aprobada por la gente

Los sanjuaninos, encantados con la Fiesta del Sol 2025: lo que más les gustó y lo que queda por mejorar

Robo, persecución de película y detención: el Duki sanjuanino y el cara de malo, al calabozo por robar en una casa
En Capital

Robo, persecución de película y detención: el "Duki" sanjuanino y el "cara de malo", al calabozo por robar en una casa