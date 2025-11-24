La respuesta de Di María al pasillo invertido de Estudiantes: "No buscamos la copa, ,venía de los equipos más grandes y aceptamos"

El cruce de octavos de final del Torneo Clausura entre Estudiantes y Rosario Central quedó atravesado por un gesto tan llamativo como polémico: el plantel platense realizó el tradicional pasillo de campeones de espaldas al equipo local, en señal de repudio al reconocimiento oficial del título anual otorgado al Canalla por la AFA y la Liga Profesional. El episodio explotó en la previa del triunfo 1-0 del Pincha, que se metió en los cuartos de final.

La escena ocurrió minutos antes del comienzo. Mientras los jugadores de Central salían al campo, los futbolistas de Estudiantes se colocaron en posición de pasillo pero se dieron vuelta, permaneciendo con los brazos cruzados. Así cumplieron formalmente con la disposición de la organización, aunque dejaron explícito su desacuerdo. La acción fue impulsada por el presidente del club, Juan Sebastián Verón, quien se reunió con los referentes para promover un gesto simbólico de protesta. La institución dejó que el plantel definiera la modalidad, pero la postura de Verón terminó inclinando la balanza.

Tras el partido, Ángel Di María -máximo referente del Canalla y una de las figuras que participó de la entrega del trofeo en Puerto Madero- se refirió a lo ocurrido.

“Es cosa de ellos, el pasillo lo hicieron igual. Uno de los chicos me dijo que iba a ser así. Nosotros entramos como había que entrar y quedó ahí”, expresó. Y agregó: “Nosotros no buscamos nada, aceptamos lo que se decidió. Estaban todos los dirigentes y aprobaron. No es culpa nuestra. Nos sentimos campeones, lo dije post Instituto. Habíamos entrado a la Libertadores, nos sentíamos campeones”.

Consultado por la eliminación, Di María destacó el rendimiento del equipo pese a la caída: “Hicimos un muy buen partido, generamos situaciones, intentamos de todas maneras, pero no se dio. Sacamos una cantidad de puntos increíble, el mata-mata es así”.

El trasfondo del conflicto está en la reciente determinación de la AFA y la LPF de reconocer como campeón anual al equipo que más puntos sumara en la temporada, decisión que favoreció a Rosario Central y que se adoptó cuando el torneo aún no estaba definido. Estudiantes rechazó públicamente la medida a través de un comunicado en el que señaló que “no se realizó ninguna votación” para otorgar ese título. La LPF, en cambio, sostuvo que la aprobación fue unánime y que el vicepresidente del Pincha, Pascual Caiella, estuvo presente, algo que incluso afirmaron quedó asentado en actas.

Desde las tribunas del Gigante de Arroyito, la respuesta llegó en forma de cánticos dedicados a Verón: “El que no salta, es un inglés”, retumbó en todo el estadio.

Más allá de la tensión, Estudiantes capitalizó su oportunidad, defendió la ventaja y se metió en cuartos de final, donde enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero.

