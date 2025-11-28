Boca continúa con las obras en La Bombonera: el importante avance para el proyecto de ampliación

Boca avanza firme con su objetivo de modernizar y ampliar La Bombonera. En una semana donde el estadio volvió a posicionarse como candidato para albergar la final de la Copa Libertadores, el club anunció nuevas obras que acercan cada vez más el sueño de los hinchas y de Juan Román Riquelme: la ampliación total del templo xeneize.

Según adelantó el periodista Federico Cristofanelli, el 9 de diciembre comenzarán los trabajos en la entrada principal del estadio , ya sin actividad deportiva por el calendario del Clausura. Ese día se iniciará el montaje de columnas de unos diez metros de altura que conformarán la estructura frontal de la Puerta 3, ubicada en Brandsen 805 . La intervención demorará cerca de una semana y finalizará con la instalación de una pantalla LED de 30 metros de largo por 3 de alto , que renovará por completo la imagen del acceso principal.

Las mejoras seguirán en enero, mes en el que se prevé avanzar con el hall central, mientras se termina el pavimentado e iluminación del estacionamiento sobre las vías, detrás de la zona de plateas. En febrero llegará el turno de la refacción de la Platea L (inferior), obra clave porque permitirá que el equipo mantenga la localía durante el 2026. En paralelo, en la Platea Media se ejecutará la modernización de palcos.

gimnasio-bombonera_862x485

Otro frente activo será el entorno del estadio. También en febrero comenzará la construcción de un gimnasio exclusivo para socios sobre la calle Brandsen, ampliando el espacio deportivo y de servicios para la comunidad xeneize.

Para mantener informados a socios e hinchas, el club centraliza todas las novedades en la cuenta de Instagram @obrasbocajrs, creada especialmente para mostrar el avance del proceso de remodelación.

columnas-bombonera_w862

Estos trabajos representan solo el inicio de un proyecto más ambicioso: la ampliación integral de La Bombonera, cuyo anuncio oficial la dirigencia planea realizar en 2026, si los plazos avanzan según lo previsto. Boca ya puso manos a la obra y cada paso acerca un poco más a su estadio al futuro que imaginan todos los xeneizes.