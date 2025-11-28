El durísimo mensaje de la esposa de Verón contra la AFA: atacó a Messi y denunció mafias en el fútbol argentino

La noche del jueves tomó relevancia la reacción de Valentina Martin, esposa de Juan Sebastián Verón, luego de que la AFA sancionara al presidente de Estudiantes de La Plata. La mujer publicó, y posteriormente eliminó, varias historias en Instagram en las que criticó duramente a la conducción del fútbol argentino y lanzó un mensaje que apuntó directamente a Lionel Messi.

En su primera publicación, Martin destacó el rol de Verón al frente del club platense y lo retrató como un dirigente comprometido, con carácter y decidido a enfrentar a la cúpula del fútbol nacional. En ese mensaje, utilizó distintas expresiones que suelen dirigirse al exfutbolista para defenderlo y, en el mismo tramo, lanzó una fuerte crítica hacia Messi, al referirse a él sin nombrarlo pero aludiendo a su residencia en Miami y a su amistad con dirigentes de peso en la AFA.

image Un segundo posteo aún más duro En una historia posterior, Martin redobló la apuesta: afirmó que existe un intento por apartar a Verón porque “le tienen miedo” y habló de la necesidad de “poner un freno” a lo que describió como prácticas mafiosas dentro del fútbol argentino. Allí también reiteró su respaldo total al presidente de Estudiantes y aseguró que no solo cuenta con el acompañamiento del club, sino también con el de muchos sectores del fútbol nacional.

