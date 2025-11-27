jueves 27 de noviembre 2025

A tres meses de la lesión

Matías Giménez compartió un video de su recuperación y acelera su regreso

El delantero sanjuanino fue operado en septiembre y sigue firme para volver a las canchas cuanto antes. Una galería de fotos sobre el proceso y los ejercicios para fortalecer.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Matías Giménez en plena recuperación.&nbsp;

El delantero sanjuanino Matías Giménez continúa dando pasos firmes en su recuperación, luego de haber sido operado en septiembre por la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. La lesión se produjo en el duelo ante Banfield, en la victoria 3-0 de Argentinos Juniors en La Paternal por la fecha 9 del Torneo Clausura, un encuentro en el que el delantero verdinegro venía mostrando un gran nivel.

En las últimas horas, Giménez publicó un video y una galería de fotos en sus redes sociales donde se lo ve realizando distintos ejercicios de fortalecimiento. Las imágenes reflejan el avance del sanjuanino, quien trabaja para volver a las canchas lo antes posible.

La situación no deja de ser un golpe duro para el jugador, que ya había sufrido la misma lesión en marzo de 2024 cuando jugaba en Independiente. Aquella vez, el proceso de recuperación se extendió por casi ocho meses y recién pudo volver a pisar una cancha en octubre, después de un largo camino de rehabilitación.

Giménez arribó a Argentinos Juniors en julio de este año y firmó un contrato que lo vincula con la institución hasta diciembre de 2029. Bajo la conducción de Nicolás Diez disputó 12 partidos, marcó un gol y dio una asistencia, convirtiéndose rápidamente en una pieza importante dentro del plantel.

Tras el partido ante Banfield, el entrenador no ocultó su tristeza por la baja del atacante: "Estamos muy tristes porque venía haciendo las cosas bien", expresó Diez, evidenciando la importancia del delantero en su esquema.

Mientras tanto, Giménez se muestra enfocado, motivado y con ganas de revancha. El video que compartió en sus redes sociales:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1994148995812225266&partner=&hide_thread=false
