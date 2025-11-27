jueves 27 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Este finde

San Juan se prepara para vivir la Copa de Oro del básquet en silla de ruedas

Del 28 al 30 de noviembre, la provincia será sede de un torneo inclusivo internacional con equipos de Argentina, Chile y Bolivia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Secretaría de Deporte, a través del Programa de Deporte Adaptado, la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas y la Subsecretaría de Deporte Social, organiza una nueva edición de la Copa de Oro, un evento que reúne a delegaciones provinciales y países vecinos en un fin de semana cargado de competencia, inclusión y valores deportivos.

Lee además
una leyenda del rock llegara a san juan para un encuentro bien motoquero
Música

Una leyenda del rock llegará a San Juan para un encuentro bien motoquero
El Paso de Agua Negra ya se habilitó para la temporada 2025-2026.
Info útil

Paso de Agua Negra: cómo saber sus novedades minuto a minuto

El certamen se disputará del 28 al 30 de noviembre, con actividad central el sábado y domingo. El acto inaugural se realizará el sábado 29 a las 13 horas en el Club Urquiza, uno de los escenarios principales del torneo.

Sedes y cronograma

Las competencias se desarrollarán en dos clubes:

• Club Urquiza: sábado 29, de 09:00 a 13:00 hs.

• Club Banco Hispano: sábado 29, de 16:30 a 21:00 hs.; y domingo 30, de 09:00 a 13:00 hs.

La premiación está prevista para el domingo 30, alrededor de las 13:30 hs., en Banco Hispano.

Delegaciones participantes

Equipos de diversas provincias argentinas y países limítrofes dirán presente en esta edición:

• Granaderos (San Martín – Mendoza)

• Los Toros (San Luis)

• ICLIM (Mendoza)

• Club Paradeportivo CRE (Bolivia)

• Club Leones (Chile)

• Las Águilas (San Juan), representantes locales

Fixture oficial

Sábado 29 – Club Urquiza (09 a 13 hs.) / Club Banco Hispano (16:30 a 21 hs.)

• 09hs. – Las Águilas (San Juan) vs. Granaderos (San Martín-Mendoza) – Zona A

• 10:30hs. – Leones (Chile) vs. Los Toros (San Luis) – Zona B

• 12hs. – Granaderos (San Martín-Mendoza) vs. Paradeportivo CRE (Bolivia) – Zona A

• 15:30hs. – Los Toros (San Luis) vs. ICLIM (Mendoza) – Zona B

• 17hs. – Las Águilas (San Juan) vs. Paradeportivo CRE (Bolivia) – Zona A

• 18hs. – Leones (Chile) vs. ICLIM (Mendoza) – Zona B

Domingo 30 – Club Banco Hispano (09 a 13 hs.)

• 09hs. – 1º Zona A vs. 2º Zona B

• 10:30hs. – 1º Zona B vs. 2º Zona A

• 12hs. – Final: Ganador (1º A vs. 2º B) vs. Ganador (1º B vs. 2º A)

Temas
Seguí leyendo

Clara Quiroga ganó el concurso 'San Juan premia su poncho'

Exorcismos en San Juan: historias, rituales y controversias detrás de un fenómeno que persiste

La nueva Ley de Transporte de San Juan, a un paso de tratarse, ¿con qué cambios y cuándo regirá?

Chile apuesta a una sal de uso minero para mejorar el Paso de Agua Negra que lo une con San Juan

Magnates mendocinos con negocios en San Juan ofrecieron más de $2.000.000.000.000 para quedarse con Shell Argentina

San Juan cosechó una gran cantidad de medallas en el Campeonato Argentino de Pista

Los ministros de Economía del país llegan a San Juan: qué debatirán y por qué la reunión importa

En San Juan emiten alerta por fuertes tormentas con granizo y vientos de 80 km/h, ¿en qué departamentos?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Foto: Prensa San Martín. 
Reestructuración

Con un héroe del ascenso: una a una, todas las bajas confirmadas en San Martín para el 2026

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El allanamiento se realizó en el barrio Jardines del Oeste, en Rivadavia.
Fraude millonario

La estafa de $80.000.000 a una conocida empresa sanjuanina que terminó con un empleado preso

Imagen ilustrativa
Se les volvió en contra

Una joven vecina lo acusó de abuso sexual, todo era mentira y él ahora la denunció por falsa denuncia

La médica obstetra condenada a prisión en suspenso.
Veredicto en Tribunales

Condenaron a la médica que causó la muerte de un bebé en un parto en el hospital Rawson, pero no irá presa

¿Eso vale la vida de mi hijo?: la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar
Juicio por mala praxis

"¿Eso vale la vida de mi hijo?": la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar

El granizo golpeó de lleno en Mendoza: el impactante video del temporal
Alerta

El granizo golpeó de lleno en Mendoza: el impactante video del temporal

Te Puede Interesar

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia
Deceso

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con las fiestas navideñas y de Reyes a la vuelta de la esquina, el comercio de San Juan se anota en una campaña nacional de promoción y descuentos. 
Consumo de Fiestas

Navidad y Reyes: convocan a las jugueterías sanjuaninas a sumarse a una campaña nacional para impulsar las ventas

Condenaron a un sanjuanino por tener material pornográfico infantil y abusar de su nieta
Terrible

Condenaron a un sanjuanino por tener material pornográfico infantil y abusar de su nieta

Sanjuanino desaparecido en La Serena: qué se sabe sobre el cuerpo encontrado
Chile

Sanjuanino desaparecido en La Serena: qué se sabe sobre el cuerpo encontrado

Emergencia hídrica en San Juan: reuniones en medio de la sesión y el chispazo del oficialismo con un socio clave en Diputados
Picante

Emergencia hídrica en San Juan: reuniones en medio de la sesión y el chispazo del oficialismo con un socio clave en Diputados