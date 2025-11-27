San Juan se prepara para vivir la Copa de Oro del básquet en silla de ruedas

La Secretaría de Deporte, a través del Programa de Deporte Adaptado, la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas y la Subsecretaría de Deporte Social, organiza una nueva edición de la Copa de Oro, un evento que reúne a delegaciones provinciales y países vecinos en un fin de semana cargado de competencia, inclusión y valores deportivos.

El certamen se disputará del 28 al 30 de noviembre, con actividad central el sábado y domingo. El acto inaugural se realizará el sábado 29 a las 13 horas en el Club Urquiza, uno de los escenarios principales del torneo.

Sedes y cronograma

Las competencias se desarrollarán en dos clubes:

• Club Urquiza: sábado 29, de 09:00 a 13:00 hs.

• Club Banco Hispano: sábado 29, de 16:30 a 21:00 hs.; y domingo 30, de 09:00 a 13:00 hs.

La premiación está prevista para el domingo 30, alrededor de las 13:30 hs., en Banco Hispano.

Delegaciones participantes

Equipos de diversas provincias argentinas y países limítrofes dirán presente en esta edición:

• Granaderos (San Martín – Mendoza)

• Los Toros (San Luis)

• ICLIM (Mendoza)

• Club Paradeportivo CRE (Bolivia)

• Club Leones (Chile)

• Las Águilas (San Juan), representantes locales

Fixture oficial

Sábado 29 – Club Urquiza (09 a 13 hs.) / Club Banco Hispano (16:30 a 21 hs.)

• 09hs. – Las Águilas (San Juan) vs. Granaderos (San Martín-Mendoza) – Zona A

• 10:30hs. – Leones (Chile) vs. Los Toros (San Luis) – Zona B

• 12hs. – Granaderos (San Martín-Mendoza) vs. Paradeportivo CRE (Bolivia) – Zona A

• 15:30hs. – Los Toros (San Luis) vs. ICLIM (Mendoza) – Zona B

• 17hs. – Las Águilas (San Juan) vs. Paradeportivo CRE (Bolivia) – Zona A

• 18hs. – Leones (Chile) vs. ICLIM (Mendoza) – Zona B

Domingo 30 – Club Banco Hispano (09 a 13 hs.)

• 09hs. – 1º Zona A vs. 2º Zona B

• 10:30hs. – 1º Zona B vs. 2º Zona A

• 12hs. – Final: Ganador (1º A vs. 2º B) vs. Ganador (1º B vs. 2º A)