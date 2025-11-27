jueves 27 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
ALMATEUR

Mariano Cornejo, a la selección de gimnasia artística: "Aprendí a competir con miedo, pero sin dejar que el miedo decida por mí"

El gimnasta sanjuanino de 22 años abrió su mundo íntimo en Almateur: contó cómo convivió con lesiones, golpes y nervios para sostener un año decisivo en su carrera. Su ingreso a la selección argentina no lo define tanto como la sensación de seguir eligiendo un deporte que le exige cuerpo, tiempo y cabeza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Mariano Cornejo tiene 22 años y una certeza que, según confiesa, le llevó años construir: en la gimnasia, el miedo no desaparece; se administra. Lo aprendió entre acrobacias, caídas, golpes y competencias donde la cabeza pesa casi tanto como los músculos.

Lee además
Foto Lautaro Carmona, El Día de Chile
Sin esperanzas

Finalizó el operativo de búsqueda del sanjuanino Alejandro Cabrera en La Serena
Productos de la agroindustria sanjuanina se venderán en Tierra del Fuego: un empresario sanjuanino abre un local minorista y mayorista a mediados de diciembre. (imagen generada con IA)
Inspirador

De Sarmiento a Ushuaia: la historia de un empresario sanjuanino exitoso que ahora se lleva los sabores de la provincia al fin del mundo

El sanjuanino dialogó con Almateur tras su gran actuación en el Nacional de Rosario —torneo en el que obtuvo cuatro medallas de bronce y volvió a meterse en la selección argentina—, pero en esta charla eligió enfocarse menos en los logros y más en las sensaciones que lo atraviesan cuando se sube al aparato.

Este es un deporte donde tu salud está en juego. Tenés que aprender a convivir con eso”, admite. Y lo dice después de un año complejo, en el que lidió con un desgarro abdominal y un golpe durísimo en barra que lo dejó con dolor de espalda y piernas a dos semanas de una importante competencia en le primera mitad del año. Entre reposo, kinesiología y resonancias, tuvo que reconstruirse rápido. “Por suerte me recuperé, pero mentalmente fue pesado”, reconoce.

image

Competir con miedo, competir igual

Cornejo se define como “muy nervioso” antes de entrar a la serie. “Soy lo que hoy en día se diría un pecho frío, bromea. Sin embargo, aclara que en la gimnasia esa etiqueta no encaja del todo. Lo importante, dice, es saber cuándo apagar la cabeza.

Mi método es decir: listo, automático. Cabeza en blanco y que pase lo que tenga que pasar”, explica. En la previa, solo se enfoca en la respiración, memoria muscular y la convicción de haber entrenado lo suficiente.

Su relación con los nervios también viene de experiencias duras. Recuerda un torneo en Río Negro donde se cayó en su primer aparato —el suelo, justamente su favorito— y quedó mentalmente apagado para el resto de la competencia. “Viví todo el torneo frustrado. Tuve siete u ocho caídas. En gimnasia eso es muchísimo”, admite.

La gimnasia como elección distinta

Mariano no eligió un deporte masivo. Y le gusta que así sea. Su vínculo nació casi por casualidad, acompañando a su mamá al gimnasio donde entrenaba y daba clases. A los seis años empezó a probar; a los once, ya entrenaba con Nahuel y Ricardo Martínez.

Me gusta que sea algo distinto. No ves todos los días a alguien haciendo una mortal o una vertical”, dice. El contraste le fascina: no quiere llamar la atención, pero le gusta destacar en algo que pocos hacen. Y lo sostiene con una rutina que casi no le deja margen: seis horas de entrenamiento diario, trabajo en el gimnasio, organización estricta para comer, dormir y rendir. “Estoy más en el gimnasio que en mi casa”, reconoce.

Sueños, viajes y el espejo de los grandes

Cuando habla de futuro, lo hace sin buscar grandes rótulos. Su sueño principal hoy es viajar. Competir en Europa, entrenar en escenarios enormes, vivir experiencias que en Argentina parecen lejanas. Admira lo que logró su compañero Nahuel, que compitió en París ante 65.000 personas: “Es un sueño ir desde San Juan, donde nos ven diez personas, a un estadio así”.

También se anima a poner a Argentina en contexto: top 3 en Sudamérica y con escalones más difíciles en Panamericano, donde compiten Brasil, Chile, Estados Unidos y Canadá.

Entre aparatos y preferencias

Cuando llega el momento de elegir, no duda: suelo es su aparato favorito, “donde más horas meto y más satisfecho me siento”. Las anillas son el opuesto: “Si no lo entrenaste desde los seis años, es durísimo. Requiere una preparación física brutal”.

La medalla que más valora, justamente, es la de suelo. Y la que más lo sorprendió fue la de paralelas: “Es un aparato muy técnico y me cuesta un montón”.

“Mi método es simple: cabeza en blanco y automático. El miedo está, pero no tiene por qué decidir por mí”. “Mi método es simple: cabeza en blanco y automático. El miedo está, pero no tiene por qué decidir por mí”.

Una invitación para que San Juan se anime

Sobre el cierre, Cornejo deja un mensaje que no es para él, sino para quienes miran la gimnasia desde afuera:

En San Juan somos dos gimnastas de alto rendimiento. Sería hermoso que más gente se anime. Es un deporte difícil, pero es muy lindo”.

Entre sensaciones, miedos, deseo de viajar y una rutina que no perdona, Mariano sigue eligiendo cada día la gimnasia artística. Y aprendió, como él mismo dice, a competir con miedo, pero sin permitir que el miedo decida por él.

La entrevista completa para ALMATEUR:

Embed - Almateur 26 - Mariano Cornejo

Temas
Seguí leyendo

Llega a farmacias el aceite de cannabis 100% sanjuanino, respaldado por la garantía de trazabilidad

Los rescatistas chilenos descartan encontrar con vida al sanjuanino Alejandro Cabrera

El Karting Sanjuanino coronará a sus campeones este fin de semana

San Juan se prepara para vivir la Copa de Oro del básquet en silla de ruedas

Con un héroe del ascenso: una a una, todas las bajas confirmadas en San Martín para el 2026

Los jugadores que Gallardo ya decidió que no seguirán en River: quiénes son y qué pasará con cada caso

Se viene la Clásica Doble Chepes, la histórica carrera sanjuanina y riojana que tendrá cuatro etapas

La llegada de Miadosqui a la AFA y su relación con Tapia, cuestionado por el trofeo a Central y salpicado por el escándalo del financista

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Foto: Prensa San Martín. 
Reestructuración

Con un héroe del ascenso: una a una, todas las bajas confirmadas en San Martín para el 2026

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El allanamiento se realizó en el barrio Jardines del Oeste, en Rivadavia.
Fraude millonario

La estafa de $80.000.000 a una conocida empresa sanjuanina que terminó con un empleado preso

Imagen ilustrativa
Se les volvió en contra

Una joven vecina lo acusó de abuso sexual, todo era mentira y él ahora la denunció por falsa denuncia

La médica obstetra condenada a prisión en suspenso.
Veredicto en Tribunales

Condenaron a la médica que causó la muerte de un bebé en un parto en el hospital Rawson, pero no irá presa

¿Eso vale la vida de mi hijo?: la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar
Juicio por mala praxis

"¿Eso vale la vida de mi hijo?": la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar

El granizo golpeó de lleno en Mendoza: el impactante video del temporal
Alerta

El granizo golpeó de lleno en Mendoza: el impactante video del temporal

Te Puede Interesar

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia
Deceso

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con las fiestas navideñas y de Reyes a la vuelta de la esquina, el comercio de San Juan se anota en una campaña nacional de promoción y descuentos. 
Consumo de Fiestas

Navidad y Reyes: convocan a las jugueterías sanjuaninas a sumarse a una campaña nacional para impulsar las ventas

Condenaron a un sanjuanino por tener material pornográfico infantil y abusar de su nieta
Terrible

Condenaron a un sanjuanino por tener material pornográfico infantil y abusar de su nieta

Sanjuanino desaparecido en La Serena: qué se sabe sobre el cuerpo encontrado
Chile

Sanjuanino desaparecido en La Serena: qué se sabe sobre el cuerpo encontrado

Emergencia hídrica en San Juan: reuniones en medio de la sesión y el chispazo del oficialismo con un socio clave en Diputados
Picante

Emergencia hídrica en San Juan: reuniones en medio de la sesión y el chispazo del oficialismo con un socio clave en Diputados