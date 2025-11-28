Un joven en Albardón, la nueva víctima de motochorros armados

En cuestión de horas, en la tarde de este jueves, se registraron tres violentos asaltos perpetrados por motochorros. Dos ocurrieron en Chimbas y después, cerca de las 20:30 horas se registró un tercero en Albardón.
El robo fue calle Virgen de Lourdes. El damnificado iba caminando cuando lo abordaron estos delincuentes. Este hecho se suma a los dos ataques ocurridos en Chimbas.
Un joven de 25 años se encontraba caminando por calle Virgen de Lourdes cuando fue abordado por dos delincuentes a bordo de una moto. Uno de ellos le esgrimió un arma de fuego y comenzó a amenazarlo de muerte si no le entregaba las cosas de valor.
Finalmente, el joven le terminó dando una riñonera que contenía documentación personal, billetera con unos 30.000 pesos, entre otras cosas.
Según fuentes del caso, estos delincuentes se movían en una moto negra, modelo 125 o 150. Además, la víctima no pudo decir que tipo de arma llevaban estos sujetos, pero aseguró que no lo golpearon.
En el lugar trabajó personal de comisaría 18va y la causa ya recayó en manos de UFI Delitos Contra la Propiedad.