Vecinos de una localidad de Albardón cortaron una calle por falta de agua: "No se puede vivir"

La falta del servicio de agua cuando las altas temperaturas empiezan a sentirse con fuerza, generó tensión en Albardón. Vecinos de la localidad Campo Afuera bloquearon una de las arterias principales de la zona para visibilizar el problema que, según denuncian, arrastran desde hace varios días sin obtener respuestas oficiales. La protesta se extenderá, advirtieron, hasta que las autoridades ofrezcan una solución concreta.

Inversiones El desembarco que mueve el tablero industrial en Albardón: quiénes llegan, de donde vienen y por qué

En las redes Éste era el hombre que murió cuando andaba en bicicleta en Albardón

Durante la jornada de este martes, residentes de Campo Afuera decidieron interrumpir el tránsito con un corte de calle como medida de protesta frente a la prolongada ausencia del suministro de agua potable. La decisión surgió después de una serie de reclamos formales que, de acuerdo con los manifestantes, no lograron revertir la situación.

Los vecinos describieron el panorama como “insostenible”, dado que algunos sectores llevan días y otros incluso semanas sin recibir una gota de agua, según informó el medio Albardón Noticias, que dialogó con los manifestantes. Explicaron que la falta del servicio esencial se siente con mayor gravedad debido a las altas temperaturas registradas en los últimos días.

“La gente está cansada. No se puede vivir sin agua y nadie nos da una solución”, expresó uno de los participantes de la protesta. Además, adelantó que las protestas se extenderán de manera indefinida: “Vamos a seguir reclamando hasta que tengamos una respuesta real y una solución definitiva”.

La problemática no es exclusiva de Albardón. En Angaco, vecinos de la zona de Cuesta Varga también denuncian la ausencia de agua desde el pasado domingo. Afirman que las autoridades no les brindan respuestas y que la situación compromete especialmente a adultos mayores y a niños. “No podemos seguir así”, señalaron.