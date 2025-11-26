miércoles 26 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Protesta

Vecinos de una localidad de Albardón cortaron una calle por falta de agua: "No se puede vivir"

Las familias de Campo Afuera aseguraron que llevan casi una semana sin servicio, en medio de las altas temperaturas. Una zona de Angaco vive una situación similar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El reclamo de los vecinos de Campo Afuera en Albardón. Foto: Albardón Noticias

El reclamo de los vecinos de Campo Afuera en Albardón. Foto: Albardón Noticias

La falta del servicio de agua cuando las altas temperaturas empiezan a sentirse con fuerza, generó tensión en Albardón. Vecinos de la localidad Campo Afuera bloquearon una de las arterias principales de la zona para visibilizar el problema que, según denuncian, arrastran desde hace varios días sin obtener respuestas oficiales. La protesta se extenderá, advirtieron, hasta que las autoridades ofrezcan una solución concreta.

Lee además
este era el hombre que murio cuando andaba en bicicleta en albardon
En las redes

Éste era el hombre que murió cuando andaba en bicicleta en Albardón
El Parque Industrial de Albardón se agranda con la radicación de empresas del Cluster Berazategui.
Inversiones

El desembarco que mueve el tablero industrial en Albardón: quiénes llegan, de donde vienen y por qué

Durante la jornada de este martes, residentes de Campo Afuera decidieron interrumpir el tránsito con un corte de calle como medida de protesta frente a la prolongada ausencia del suministro de agua potable. La decisión surgió después de una serie de reclamos formales que, de acuerdo con los manifestantes, no lograron revertir la situación.

Los vecinos describieron el panorama como “insostenible”, dado que algunos sectores llevan días y otros incluso semanas sin recibir una gota de agua, según informó el medio Albardón Noticias, que dialogó con los manifestantes. Explicaron que la falta del servicio esencial se siente con mayor gravedad debido a las altas temperaturas registradas en los últimos días.

“La gente está cansada. No se puede vivir sin agua y nadie nos da una solución”, expresó uno de los participantes de la protesta. Además, adelantó que las protestas se extenderán de manera indefinida: “Vamos a seguir reclamando hasta que tengamos una respuesta real y una solución definitiva”.

La problemática no es exclusiva de Albardón. En Angaco, vecinos de la zona de Cuesta Varga también denuncian la ausencia de agua desde el pasado domingo. Afirman que las autoridades no les brindan respuestas y que la situación compromete especialmente a adultos mayores y a niños. “No podemos seguir así”, señalaron.

Temas
Seguí leyendo

Entraron a robar a una casa de Albardón y se llevaron dinero y medicamento de un niño

Videos: entró a una casa, robó una cortadora de pasto y fue atrapado por vecinos de Albardón

Un regreso inesperado: Fecovita reactiva Resero en Albardón y trae esperanza de más empleo y más exportaciones

¿Vale la pena visitar San Juan?: el reel de un influencer brasilero que es furor en Instagram

Miércoles con calor intenso y probabilidad de tormentas en San Juan

La Policía Federal tendrá un destacamento en San Martín: adiestrarán perros y armarán operativos

San Juan dio inicio a la Semana de la Diversidad con un evento lleno de arte y orgullo

La Noche de las Mamografías: horarios extendidos para que más mujeres accedan al control

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
miercoles con calor intenso y probabilidad de tormentas en san juan
SMN

Miércoles con calor intenso y probabilidad de tormentas en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un oficial de policía lucha por su vida tras volcar en 9 de Julio
Grave

Un oficial de policía lucha por su vida tras volcar en 9 de Julio

Video: el insólito motivo por el que tuvieron que parar una carrera de ciclismo en Angaco
Sorpresa

Video: el insólito motivo por el que tuvieron que parar una carrera de ciclismo en Angaco

Los Azules, el proyecto de cobre ubicado en Calingasta; donde la minera Rio Tinto mantiene su apuesta tecnológica. 
Reacomodo minero en San Juan

Giro estratégico de una poderosa minera en San Juan: Rio Tinto abandona un proyecto de cobre, pero sostiene su apuesta en otro

Pidieron más de 3 años de prisión para la obstetra sanjuanina acusada de provocar la muerte de un bebé en un parto
Investigación por mala praxis

Pidieron más de 3 años de prisión para la obstetra sanjuanina acusada de provocar la muerte de un bebé en un parto

Murió el motociclista que protagonizó un choque fatal en Rawson
Tras una semana de agonía

Murió el motociclista que protagonizó un choque fatal en Rawson

Te Puede Interesar

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho
Brutal asalto

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho

Por Pablo Mendoza
El incendio en el galpón textil en Capital se habría producido por un cortocircuito
Esquina Colorada

El incendio en el galpón textil en Capital se habría producido por un cortocircuito

Anunciaron la fecha de pago de los haberes de los empleados públicos de San Juan, que llega con una nueva suba.
Sueldos

Con una suba del 2,3%, los empleados públicos sanjuaninos cobrarán el 29 de noviembre

Un nene de 4 años fue atropellado por un cuatriciclo en 25 de Mayo
Peligroso

Un nene de 4 años fue atropellado por un cuatriciclo en 25 de Mayo

Los trabajadores de Vialidad Nacional en San Juan siguen en alerta por sus puestos de trabajo y salarios. Hacen asambleas diarias.
Alerta

Recrudece la tensión en Vialidad Nacional San Juan: asambleas diarias y fuga de profesionales por el desfinanciamiento