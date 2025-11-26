miércoles 26 de noviembre 2025

Relato de una experiencia

¿Vale la pena visitar San Juan?: el reel de un influencer brasilero que es furor en Instagram

Viniciuz Scofield compartió un video en su cuenta de IG en la que hizo un balance de su recorrido por San Juan y dejó su conclusión para potenciales visitantes. ¿Qué le pareció?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Viniciuz Scofield compartió los motivos por los que San Juan es una provincia que merece ser visitada.

Viniciuz Scofield, un reconocido influencer brasileño que cuenta por decenas de miles sus seguidores en Instagram, compartió un reel en el que se pregunta si "¿Vale la pena visitar San Juan?".

"Es todo muy limpito, derecho, estructurado", comenzó diciendo Vini mientras repasaba cada uno de los puntos que le llamaron la atención de la Provincia durante su visita. Acto seguido destacó la resiliencia de la sociedad sanjuanina para volver a ponerse de pie tras el terremoto del '44 y armar una ciudad moderna.

Las bondades del Dique Punta Negra, de las semitas caseras y hasta de las paellas -"la hacen mejor que los propios españoles"- fueron elogiadas por este influencer, que además calificó a los sanjuaninos de ser "humildes y 'amiguerísimos'".

Viniciuz, quien también pudo disfrutar de un día de la Fiesta Nacional del Sol, dejó abierta la puerta para una nueva visita en la que se permitirá pasear por la Difunta Correa, Ischigualasto y otros rincones que le quedaron por ver.

"San Juan es chiquita en el mapa, pero tiene un corazón gigante", concluyó el influencer.

