Trail running: dos sanjuaninos sacaron chapa y treparon al podio en la Patagonia

Bariloche fue sede de una de las competencias de trail running más importantes del año en el país: la Patagonia Bariloche by UTMB, la que contó con la presencia de varios runners sanjuaninos, algunos con muy buenos resultados y otros que por diferentes motivos no pudieron completar la misión que se habían impuesto.

Con 3.500 inscriptos de unos 40 países en las distancias de 12, 22, 33, 55, 80 y 130 kilómetros, se contó con la participación de grandes figuras de la elite del ultra trail mundial y varios sanjuaninos que disputaron diferentes distancias.

Gran carrera de Belén Sánchez, quien venía de muy buenos resultados en la temporada y un mundial de km vertical en España. La sanjuanina tuvo un andar fenomenal desde el inicio de los 55K, el jueves a las 5:30.

Belén fue sexta en la general de damas y logró el tercer escalón del podio en su categoría (34W), apenas a un segundo 18 centésimas de la segunda en competencia, Fernanda Martínez. La ganadora fue María Paula Galíndez.

En la misma distancia, el cordobés radicado en San Juan, Brian Palacios también obtuvo la medalla de bronce, siendo el argentino mejor ubicado. La primera ubicación quedó en manos del noruego Anders Kjaerevik, escoltado por el francés Valentin Benard.

En la distancia más extensa (130K) no pudieron finalizar ni Franco Oro, que hizo 65,5K, ni Facundo Nuñer, quien pudo correr 52,3K. Ambos desertaron por diferentes motivos, lo que –lógicamente- fue un sinsabor para ellos.

El que sí completó el recorrido mayor fue Maximiliano Alaniz, tras 24h39m45s corriendo para completar lo que fueron 131,7K. Finalizó 56° en la general, 44° entre los hombres y 12° en la categoría 40-44M.

El viernes fue el turno de Frey 80K, que en realidad terminaron siendo 87 kilómetros, donde Federico Botella tuvo una estupenda actuación, finalizando 29° entre los varones y 12° en su categoría (34M).

“Una carrera que no sólo se corre… se conquista. Y para conquistarla, primero hay que conquistar los días: levantarse temprano, trabajar, volver, entrenar, volver a trabajar, dormir poco, resignar planes, vivir cansado pero convencido. La parte dura no es el día de la carrera… La parte dura es llegar al arco de largada”, dijo el joven sanjuanino.

En esa distancia se presentaron dos casos opuestos en otros representantes sanjuaninos: Andrea Názara, quien llegó muy motivada para correr esta competencia y que venía de ganar en Misiones, no pudo completar su recorrido, dejando la competencia a los 28 kilómetros.

Por su parte, Darío Daroni hizo su carrera, en su ritmo y se colgó –una vez más- la medalla de finisher. “La carrera estuvo muy bien organizada en cuanto a la feria del corredor con gran cantidad de locales con productos de trail. El Arco de llegada estaba preparado con una estética idéntica al arco de Chamonix.

Los circuitos con las distancias y desniveles exactas, las vistas sencillamente surrealistas, los espejos de agua, las cumbres, los bosques muy bonitos. La carrera comenzó a las cinco de la mañana desde el Centro Cívico, ascendiendo al Cerro Otto, cumbre y bajar para luego de rodear el lago Gutiérrez, ascender al Cerro Pontoneros. Cumbre y bajar, ya en la base llevábamos 46km con 2500 D+.

Nuevamente en sentido contrario pero por sendero de mediana altura rodeamos el mismo lago para conectar con el puesto de asistencia del Catedral, recargar y subir hasta la cumbre: durísimo, fueron casi 6km con pendientes del 20% al 40%. Cumbre y a bajar por un sendero super técnico que estaba por el camino de servicio del medio de elevación, al llegar a la Base, llevábamos 70Km. Desde la base del cerro Otto hasta la cumbre, con 4.725 D+, algo así como cuatro Sierras Azules y un Cerro Negro de San Juan.

Desde la cumbre se ve completo el Lago Nahuel Huapi y la Ciudad, fueron 6K, aunque parezca mentira se pudo correr a buen ritmo y la llegada, super emotiva el Centro Cívico, con mucha gente e imposible no emocionarse.

Muchos, pero muchos meses de trabajo y dedicación logran tener sentido en ese momento: alegría, emoción, la imagen de mi familia y el orgullo de recibir la medalla Finisher!, dijo Darío”.

Otro sanjuanino que se animó a los 87K fue Mariano Bastías. Ocupó el puesto 36 en la general, 33° entre los hombres y noveno en su categoría (35-39M).