martes 25 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En las redes

Video: se despidieron de una histórica escuela de San Juan recordando todos los rincones

Los estudiantes de 6° 4° de la Escuela Normal Sarmiento grabaron un recorrido por los lugares más emblemáticos del establecimiento y la publicación despertó una ola de nostalgia entre la comunidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
video escuela san juan normal sarmiento

Un video grabado por estudiantes del último año de la Escuela Normal Sarmiento conmovió a cientos de sanjuaninos en las últimas horas. Las imágenes, difundidas por alumnos de 6° 4°, recorren distintos espacios del histórico establecimiento y despertaron la nostalgia de quienes pasaron por sus pasillos.

Lee además
video: el pasado ferroviario transformado en un pasillo blanco de san juan video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: el pasado ferroviario transformado en un pasillo blanco de San Juan
hasta que dios nos reuna: el video de la familia del sanjuanino desaparecido en la serena y la suelta de globos
Emotivo

"Hasta que Dios nos reúna": el video de la familia del sanjuanino desaparecido en La Serena y la suelta de globos

En la grabación, los jóvenes muestran desde la tradicional biblioteca y el laboratorio, hasta los kioscos, patios, escaleras y otros sectores que marcaron su paso por la institución. A modo de despedida, enumeraron cada rincón que formó parte de su vida escolar y que, según explicaron, quedará en su memoria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1993391775290142849&partner=&hide_thread=false

Filmaron los sillones que casi no usaron, el laboratorio visitado apenas una vez, los baños que pasaron más tiempo cerrados que abiertos, las escaleras donde más de uno se resbaló y los patios donde pasaban los recreos. También mencionan la biblioteca que miraban más de lo que frecuentaban, el SUM de las charlas, la cancha de las derrotas deportivas, el árbol que servía de escondite y hasta el baño inaugurado cuando ya quedaba un mes de clases.

La publicación generó numerosos “me gusta” y comentarios de exalumnos que recordaron con emoción sus propias experiencias en la Normal, una de las instituciones más emblemáticas de la provincia.

Temas
Seguí leyendo

Video: el sentido homenaje de la familia del sanjuanino desaparecido en la playa de La Serena

Banderazo descontrolado en San Juan: el video de la feroz pelea de chicas en medio de los festejos

Video: perdió el control de su auto y terminó en la cuneta de una reconocida calle sanjuanina

Por dentro, así fue la impresionante explosión en Ezeiza: el video

En video, cómo fue el rescate de los jóvenes que nadaban en Chile junto al sanjuanino desaparecido

Fue al dique Punta Negra y descubrió un "terrorífico" hallazgo: el impactante video

Video: la fe libanesa en medio del paisaje montañoso de Rivadavia

Video e imágenes inéditas que complican al conductor acusado de atropellar intencionalmente a un motociclista en San Martín

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
adios a daniela illanes fernandez, la sanjuanina que enseno a sonreirle al cancer
Fallecimiento

Adiós a Daniela Illanes Fernández, la sanjuanina que enseñó a sonreírle al cáncer

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una familia sanjuanina volcó en Ruta 40 tras volver de Chile
En San Rafael

Una familia sanjuanina volcó en Ruta 40 tras volver de Chile

Así quedó la camioneta tras el accidente. (Foto gentileza Diario Huarpe) 
Accidente

Tremendo vuelco frente a una panadería en Rivadavia

Murió el motociclista que protagonizó un choque fatal en Rawson
Tras una semana de agonía

Murió el motociclista que protagonizó un choque fatal en Rawson

El Chiquito Romero sanjuanino: es remisero, tiene 48 años y jugará con su hijo por el ascenso a Primera
Una muralla

El 'Chiquito' Romero sanjuanino: es remisero, tiene 48 años y jugará con su hijo por el ascenso a Primera

Entre cinco emboscaron y le robaron a un chofer de aplicación en Chimbas
Terminó en el hospital

Entre cinco emboscaron y le robaron a un chofer de aplicación en Chimbas

Te Puede Interesar

Pidieron más de 3 años de prisión para la obstetra sanjuanina acusada de provocar la muerte de un bebé en un parto
Investigación por mala praxis

Pidieron más de 3 años de prisión para la obstetra sanjuanina acusada de provocar la muerte de un bebé en un parto

Por Redacción Tiempo de San Juan
El comercio sanjuanino va a preparar vidrieras, ofertas y cuotas para sumarse al Black Friday y competir con el comercio online con entrega inmediata.
Estrategias de ventas

El comercio de San Juan se prende al Black Friday: cómo van a pelearle al online

San Martín vuelve a los entrenamientos: cuáles son las tres bajas confirmadas
Tras el descenso

San Martín vuelve a los entrenamientos: cuáles son las tres bajas confirmadas

Aceptó 10 años de prisión el sujeto que casi asesina a su expareja de varios cuchillazos en Chimbas
Violencia de género

Aceptó 10 años de prisión el sujeto que casi asesina a su expareja de varios cuchillazos en Chimbas

La alcaldesa de la Serena, Daniela Norambuena junto al ministro de Turismo Guido Romero, cuando los chilenos visitaron San Juan la semana pasada. 
Avances

En Chile hablan de un vuelo directo entre San Juan y La Serena: todo lo que se sabe