Video: se despidieron de una histórica escuela de San Juan recordando todos los rincones

Un video grabado por estudiantes del último año de la Escuela Normal Sarmiento conmovió a cientos de sanjuaninos en las últimas horas. Las imágenes, difundidas por alumnos de 6° 4°, recorren distintos espacios del histórico establecimiento y despertaron la nostalgia de quienes pasaron por sus pasillos.

En la grabación, los jóvenes muestran desde la tradicional biblioteca y el laboratorio, hasta los kioscos, patios, escaleras y otros sectores que marcaron su paso por la institución. A modo de despedida, enumeraron cada rincón que formó parte de su vida escolar y que, según explicaron, quedará en su memoria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1993391775290142849&partner=&hide_thread=false Se despidieron de una histórica escuela de San Juan recordando todos los rincones pic.twitter.com/nPaTKomq2P — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 25, 2025

Filmaron los sillones que casi no usaron, el laboratorio visitado apenas una vez, los baños que pasaron más tiempo cerrados que abiertos, las escaleras donde más de uno se resbaló y los patios donde pasaban los recreos. También mencionan la biblioteca que miraban más de lo que frecuentaban, el SUM de las charlas, la cancha de las derrotas deportivas, el árbol que servía de escondite y hasta el baño inaugurado cuando ya quedaba un mes de clases.

La publicación generó numerosos “me gusta” y comentarios de exalumnos que recordaron con emoción sus propias experiencias en la Normal, una de las instituciones más emblemáticas de la provincia.