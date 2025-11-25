A pesar de contar con custodia policial, igual robaron en una escuela del centro de Caucete

El servicio de adicional de policías no siempre es garantía de seguridad. Durante el fin de semana entraron a robar a una escuela que, justamente, tiene vigilancia permanente de agentes. El episodio ocurrió en el centro de Caucete y los ladrones se llevaron ventiladores y otros artefactos.

Fuentes judiciales informaron que el robo fue descubierto a primera hora de la mañana de este martes por personal de limpieza de la Escuela de Comercio Alfonsina Storni, ubicada en la intersección de Laprida y Godoy Cruz. Más tarde, la directora Marcela Narváez se presentó en la Comisaría 9na y radicó la denuncia, confirmaron.

Ahora los investigadores buscan determinar si el o los policías asignados a la custodia del establecimiento estaban presentes o no al momento del hecho. Aún no está claro cuándo se produjo el ingreso de los delincuentes, pero sí se constató que forzaron uno de los accesos para meterse al edificio.

Según las fuentes, robaron cinco reflectores del patio, tres ventiladores de pared de un salón y dos electrobombas. También indicaron que realizarán una revisión completa del establecimiento para establecer si faltan más elementos.

Los policías de la Comisaría 9na y la Brigada de Investigaciones Este trabajan en la causa, bajo supervisión de la UFI Delitos contra la Propiedad.