martes 25 de noviembre 2025

En Capital

Lleva menos de un año de inaugurada y, en una semana, robaron tres veces en una escuela de Concepción

Se trata de la ENI 53 “Los Colibríes” ubicada por calle San Lorenzo. Las autoridades piden que haya más seguridad, ya que en pocos días terminan las actividades.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El jardín de infantes ENI 53, más conocido como “Los Colibríes”, ubicado en Concepción, Capital ha sido arrasado por delincuentes en muy pocos días. Las autoridades expresaron que, en menos de una semana, desconocidos han entrado en tres ocasiones a las instalaciones para robar diferentes cosas de valor.

Este martes, las autoridades tuvieron que suspender las clases. El o los ladrones en esta ocasión se robaron una bomba de agua, y ante la falta de este costoso elemento, las instalaciones han quedado sin esta necesidad indispensable.

Este establecimiento queda ubicado por San Lorenzo entre calles General Acha y Tucumán. Está ubicado a unas cuatro cuadras de comisaría 2da.

Las autoridades de esta escuela están muy preocupadas porque se han llevado otras cosas del exterior de la escuela, como iluminarias LED (unas 10), entre otros elementos. Están pidiendo que haya más seguridad en el establecimiento, ya que las actividades están por terminar en los próximos días.

Desde este lugar confirmaron que no han ingresado al interior del jardín, pero que están muy preocupados por la seguidilla de hechos en tan poco tiempo. La denuncia ya fue radicada en la comisaría jurisdiccional, que es la seccional 2da, ubicada a unas pocas cuadras.

Este jardín tiene menos de un año de inaugurado. Precisamente el 29 de noviembre de 2024 se cortó el listón.

Las maestras están sorprendidas porque del lugar donde han sacado la bomba de agua está con rejas. En un lateral se ve que una barra de hierro está doblada y creen que el delincuente entró por ahí para sacar la bomba.

