miércoles 19 de noviembre 2025

Terrible incidente

Una alumna de 10 años sufrió graves quemaduras mientras hacía un experimento en una escuela sanjuanina

La niña estaba exponiendo un experimento en el que se usó alcohol, lo que provocó el incendio. Está internada con quemaduras en el rostro y el tórax.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una alumna de 10 años sufrió graves quemaduras durante un incendio provocado por un experimento en una escuela de Ullum. Permanece internada en el Hospital Rawson.

Una alumna de 10 años sufrió graves quemaduras durante un incendio provocado por un experimento en una escuela de Ullum. Permanece internada en el Hospital Rawson.

Un terrible suceso ocurrió durante la tarde de este martes en una escuela sanjuanina. Sucedió cuando una alumna de 10 años de la escuela Elvira de la Riestra de Laínez, de Ullum, sufrió graves quemaduras durante una muestra escolar, cuando se realizaba un experimento con líquido inflamable. La reacción provocó una explosión y la menor debió ser trasladada de urgencia al hospital. Permanece internada con quemaduras de distinta consideración en el rostro y el tórax, según informaron desde la UFI Delitos Especiales a Tiempo de San Juan.

El hecho ocurrió en el aula de 6º grado del establecimiento escolar, donde los estudiantes realizaban una presentación de trabajos. La niña (de la cual se reserva la identidad por ser menor) estaba cerca del experimento en que se usaba alcohol, lo que generó una llamarada repentina que alcanzó su rostro, cuello y tórax.

El incendio produjo pánico entre los alumnos, docentes y padres presentes en la muestra, mientras la niña esperaba ser auxiliada. Minutos después llegaron Bomberos, personal policial y una ambulancia, que trasladó a la alumna al Hospital Marcial Quiroga. Debido a la gravedad de las lesiones, los médicos dispusieron su derivación al Hospital Rawson, donde ingresó a Terapia Intensiva y fue conectada a un respirador mecánico para asistir su recuperación. Allí, los especialistas determinaron que había sufrido quemaduras de grado A y B.

Tras el grave incidente, el Ministerio de Educación de San Juan tomó intervención y anunció que los supervisores del área se presentarán en el establecimiento para determinar qué ocurrió y si hubo algún tipo de descuido o negligencia por parte del personal docente durante la actividad, según confirmaron desde el organismo a este diario.

El antecedente en Buenos Aires

Un caso muy similar se registró a mediados del mes pasado en una escuela de Pergamino, en Buenos Aires. Un estallido durante una feria de ciencias en una escuela provocó una fuerte conmoción y dio inicio a una investigación judicial. El accidente dejó 17 heridos, incluida una niña de 10 años en estado crítico, con graves quemaduras y una esquirla metálica alojada en el cerebro; fue trasladada de urgencia al Hospital Garrahan.

También resultó gravemente herida una docente de 45 años, quien perdió un ojo y sufrió otras lesiones. La Justicia intervino de inmediato para determinar las causas y del estallido y establecer responsabilidades por posibles irregularidades.

