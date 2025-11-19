miércoles 19 de noviembre 2025

Estaban armados

Caen dos ladrones que entraron a robar a una casa en Pocito

El dueño vio el actuar de estos sujetos a través de las cámaras de seguridad y dio aviso al 911. La Policía los atrapó cuando huían.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ladrones pocito

Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada de este miércoles en Pocito luego de ingresar armados a una vivienda para robar distintos elementos. El hecho terminó con intervención policial gracias a que el propietario del domicilio advirtió la situación por medio de sus cámaras de seguridad.

Según informaron desde la Comisaría 7°, los detenidos fueron identificados como Alejandro Alexis Lara Firmapaz, de 29 años, y Santiago Sahid Araya Chico, de 19. Ambos habían sustraído una bomba de agua y otros objetos del interior del inmueble, para luego intentar darse a la fuga.

WhatsApp Image 2025-11-19 at 10.19.16

Tras el llamado al 911, efectivos policiales realizaron un patrullaje por la zona y lograron interceptarlos a poca distancia. Durante la requisa, los uniformados encontraron la bomba de agua junto a los demás elementos robados, además de un arma de fuego cuya tenencia no pudieron justificar.

Los aprehendidos quedaron a disposición de la UFI interviniente, imputados por hurto en grado de tentativa y tenencia ilegítima de arma de fuego.

Temas
