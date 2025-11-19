Caen dos ladrones que entraron a robar a una casa en Pocito

Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada de este miércoles en Pocito luego de ingresar armados a una vivienda para robar distintos elementos. El hecho terminó con intervención policial gracias a que el propietario del domicilio advirtió la situación por medio de sus cámaras de seguridad.
Según informaron desde la Comisaría 7°, los detenidos fueron identificados como Alejandro Alexis Lara Firmapaz, de 29 años, y Santiago Sahid Araya Chico, de 19. Ambos habían sustraído una bomba de agua y otros objetos del interior del inmueble, para luego intentar darse a la fuga.
Tras el llamado al 911, efectivos policiales realizaron un patrullaje por la zona y lograron interceptarlos a poca distancia. Durante la requisa, los uniformados encontraron la bomba de agua junto a los demás elementos robados, además de un arma de fuego cuya tenencia no pudieron justificar.
Los aprehendidos quedaron a disposición de la UFI interviniente, imputados por hurto en grado de tentativa y tenencia ilegítima de arma de fuego.