Una cuadrilla de ladrones terminaron presos por robar objetos de una bodega de Rawson

Tres hombres fueron detenidos durante la madrugada de este miércoles en Rawson, luego de ser sorprendidos cuando escapaban con herramientas y materiales de construcción que habían robado de una conocida bodega de la zona.
Los delincuentes fueron atrapados durante la madrugada cuando huían con los objetos. Quedaron a disposición de Flagrancia.
De acuerdo a lo informado por la Comisaría 6ª, los aprehendidos fueron identificados como Rodrigo Ezequiel Baigorria (24), Víctor Hugo Pastrán (40) y Facundo Jesús Páez (24). La policía los interceptó mientras trasladaban una carretilla, una hormigonera, un pico, una hachada, palas y hasta un lavamanos, todos elementos sustraídos de la bodega Viñas de Oro.
Al arribar al lugar del hecho, los efectivos constataron que el establecimiento presentaba daños en el cierre perimetral y una ventana violentada, por donde los ladrones habrían ingresado para cometer el robo.
Los tres sospechosos quedaron a disposición de la UFI Flagrancia, imputados por robo agravado por ser en poblado y en banda.