Una niña de Pocito intentó hacer un desafío de TikTok, provocó un incendio y su familia perdió todo

Un grave incidente se registró este martes en el Quinto Cuartel , en Pocito , donde una niña de seis años terminó provocando un incendio que destruyó por completo la vivienda familiar. Según fuentes cercanas al caso, la menor intentó imitar un supuesto desafío que había visto en TikTok mientras permanecía en el domicilio junto a sus hermanos, en ausencia de sus padres que estaban trabajando.

Rivadavia Hubo dos detenidos tras el revuelo en el Barrio Frondizi por la denuncia por abuso contra una niña

De acuerdo al relato de allegados, la niña encendió fuego dentro de una pequeña despensa en la que había papeles, cajones y otros materiales fácilmente inflamables. Las llamas se propagaron de inmediato, alcanzando cables y distintos sectores de la casa, lo que hizo que el fuego avanzara sin control y consumiera toda la estructura en pocos minutos.

image Foto: Diario del Rey.

Aunque aún no se determinó con exactitud qué contenido intentaba reproducir la menor, los investigadores sospechan que su accionar estuvo influenciado por videos y juegos peligrosos que circulan en redes sociales. Afortunadamente, ninguno de los niños resultó herido, pero la familia lo perdió absolutamente todo: ropa, muebles y elementos básicos para su vida cotidiana.

Tras el siniestro, los damnificados quedaron solo con lo puesto y ahora esperan la colaboración de vecinos y organismos de asistencia para afrontar la difícil situación que atraviesan.