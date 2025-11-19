miércoles 19 de noviembre 2025

Quinto Cuartel

Una niña de Pocito intentó hacer un desafío de TikTok, provocó un incendio y su familia perdió todo

Ocurrió durante el martes. Una niña de seis años incendió accidentalmente su casa en el Quinto Cuartel mientras intentaba imitar un desafío de TikTok; las llamas arrasaron con todas las pertenencias y la familia ahora necesita ayuda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Diario del Rey.

Foto: Diario del Rey.

Un grave incidente se registró este martes en el Quinto Cuartel, en Pocito, donde una niña de seis años terminó provocando un incendio que destruyó por completo la vivienda familiar. Según fuentes cercanas al caso, la menor intentó imitar un supuesto desafío que había visto en TikTok mientras permanecía en el domicilio junto a sus hermanos, en ausencia de sus padres que estaban trabajando.

De acuerdo al relato de allegados, la niña encendió fuego dentro de una pequeña despensa en la que había papeles, cajones y otros materiales fácilmente inflamables. Las llamas se propagaron de inmediato, alcanzando cables y distintos sectores de la casa, lo que hizo que el fuego avanzara sin control y consumiera toda la estructura en pocos minutos.

image
Foto: Diario del Rey.

Foto: Diario del Rey.

Aunque aún no se determinó con exactitud qué contenido intentaba reproducir la menor, los investigadores sospechan que su accionar estuvo influenciado por videos y juegos peligrosos que circulan en redes sociales. Afortunadamente, ninguno de los niños resultó herido, pero la familia lo perdió absolutamente todo: ropa, muebles y elementos básicos para su vida cotidiana.

Tras el siniestro, los damnificados quedaron solo con lo puesto y ahora esperan la colaboración de vecinos y organismos de asistencia para afrontar la difícil situación que atraviesan.

