Pocito

Incendio cerca del Bicentenario puso en riesgo una vivienda: vecinos y bomberos evitaron una tragedia

El fuego avanzó rápidamente hacia una casa ubicada frente al estadio. La intervención de los ocupantes y el trabajo de Bomberos de Pocito y de la Policía de Rawson lograron controlar la situación sin heridos ni daños mayores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
incendio 3
incendio 2
incendio 1

Un incendio de pastizales desatado en un terreno ubicado frente al Estadio del Bicentenario encendió las alarmas en la zona durante la tarde de este lunes. Las llamas se propagaron con velocidad hacia una vivienda cercana, lo que obligó a sus ocupantes a actuar de inmediato para impedir que el fuego alcanzara la estructura.

El foco se dio en el cruce de Calle 7 y Maurín, un sector donde la vegetación seca funcionó como combustible que favoreció la expansión del incendio. Bomberos Voluntarios de Pocito informaron que, cuando llegaron, la familia del lugar ya estaba trabajando como primera barrera de contención. “La vivienda estuvo en riesgo, pero los residentes lograron mantener el fuego a raya hasta nuestra llegada”, explicaron.

incendio 2

Minutos más tarde se sumaron bomberos de la Policía de Rawson, quienes completaron las tareas de enfriamiento y extinción. Gracias al accionar combinado de vecinos y fuerzas de seguridad, no se registraron heridos ni daños importantes.

Respecto al origen del siniestro, los brigadistas sospechan que pudo haber sido provocado por personas que frecuentan el área. No descartan que una quema de pastizales para limpiar el terreno haya terminado descontrolándose, una práctica que se vuelve especialmente peligrosa en días secos y con ráfagas de viento.

incendio 1
