Hubo dos detenidos tras el revuelo en el Barrio Frondizi por la denuncia por abuso contra una niña

La denuncia por un supuesto abuso sexual contra una niña de 13 años desató una fuerte reacción vecinal en el Barrio Frondizi , en Rivadavia , donde un grupo de personas atacó la casa del joven señalado e incluso incendió su auto. Pese al amplio operativo policial desplegado, el acusado no fue encontrado y permanece prófugo. En este contexto, se conoció que dos personas fueron detenidas por los disturbios.

Videos Noche de furia en Rivadavia: vecinos atacaron la casa de un presunto abusador de una niña de 13 años y le incendiaron el auto

Este viernes, el jefe de la Comisaría 13, Ricardo García, brindó detalles del episodio que generó tensión y enojo entre los residentes de la zona. Según informó, dos personas fueron detenidas por su participación en los ataques perpetrados contra la vivienda del sospechoso. Ambos quedaron bajo la carátula de lesiones y daños, y podrían recuperar su libertad en las próximas horas si no registran pedidos de captura.

La denuncia inicial fue realizada el jueves en la UFI ANIVI y quedó caratulada como abuso sexual con acceso carnal. De acuerdo con fuentes judiciales, la familia de la menor difundió en redes sociales la fotografía del presunto agresor, lo que provocó que vecinos del barrio lo identificaran rápidamente. Esto derivó en que un grupo se organizara y se dirigiera durante la noche a la casa donde creían que se encontraba.

Pasadas las 22.30, la situación se volvió incontrolable: varios vecinos comenzaron a arrojar piedras contra la vivienda y, pese a la presencia de numerosos efectivos, minutos después el auto del joven acusado fue incendiado. Durante el disturbio, el dueño de la casa sufrió un corte en la ceja izquierda. Además, un hombre de 61 años resultó con quemaduras durante el incendio y fue asistido en el lugar por personal de salud, aunque no necesitó ser trasladado.

En cuanto al avance de la causa, García señaló que las actuaciones quedaron a cargo de la UFI Genérica, que continuará con inspecciones oculares, análisis de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones a distintos vecinos para avanzar en el esclarecimiento del hecho. Mientras tanto, el presunto agresor sigue siendo intensamente buscado por la Policía.

Los videos