viernes 14 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Rivadavia

Hubo dos detenidos tras el revuelo en el Barrio Frondizi por la denuncia por abuso contra una niña

Mientras tanto, el principal sospechoso continúa prófugo y la investigación quedó a cargo de la UFI Genérica. Cabe destacar que, durante la noche del jueves y la madrugada del viernes, vecinos quemaron el auto del principal apuntado y dañaron su vivienda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
incendio
Lee además
noche de furia en rivadavia: vecinos atacaron la casa de un presunto abusador de una nina de 13 anos y le incendiaron el auto
Videos

Noche de furia en Rivadavia: vecinos atacaron la casa de un presunto abusador de una niña de 13 años y le incendiaron el auto
La bicicleta que fue recuperada y por la que tres hombres quedaron detenidos.
Santa Lucía

Tres detenidos por el robo de una bici: la víctima los descubrió porque la pusieron en venta en Facebook

Este viernes, el jefe de la Comisaría 13, Ricardo García, brindó detalles del episodio que generó tensión y enojo entre los residentes de la zona. Según informó, dos personas fueron detenidas por su participación en los ataques perpetrados contra la vivienda del sospechoso. Ambos quedaron bajo la carátula de lesiones y daños, y podrían recuperar su libertad en las próximas horas si no registran pedidos de captura.

La denuncia inicial fue realizada el jueves en la UFI ANIVI y quedó caratulada como abuso sexual con acceso carnal. De acuerdo con fuentes judiciales, la familia de la menor difundió en redes sociales la fotografía del presunto agresor, lo que provocó que vecinos del barrio lo identificaran rápidamente. Esto derivó en que un grupo se organizara y se dirigiera durante la noche a la casa donde creían que se encontraba.

Pasadas las 22.30, la situación se volvió incontrolable: varios vecinos comenzaron a arrojar piedras contra la vivienda y, pese a la presencia de numerosos efectivos, minutos después el auto del joven acusado fue incendiado. Durante el disturbio, el dueño de la casa sufrió un corte en la ceja izquierda. Además, un hombre de 61 años resultó con quemaduras durante el incendio y fue asistido en el lugar por personal de salud, aunque no necesitó ser trasladado.

En cuanto al avance de la causa, García señaló que las actuaciones quedaron a cargo de la UFI Genérica, que continuará con inspecciones oculares, análisis de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones a distintos vecinos para avanzar en el esclarecimiento del hecho. Mientras tanto, el presunto agresor sigue siendo intensamente buscado por la Policía.

Los videos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1989291782623092846&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Ratificaron la prisión preventiva para el último de los detenidos por el asesinato del pequeño Emir

En pleno centro de San Juan, encontraron a una mujer desaparecida

El terrible calvario que vivían los niños adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso

Volcó un camión en el camino a Los Azules: el conductor fue hospitalizado

Le dieron probation por robo, no cumplió la medida y ahora le recayó condena

Le siguen apareciendo hechos a los "Bonnie y Clyde" de Caucete

Se enteró de que su pareja lo engañaba con su tío y lo agarró a palazos: le fracturó la mandíbula y está grave

Capturaron a un peligroso sujeto que estaba prófugo en Rivadavia tras huir corriendo por los techos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Blanca Melisa Salinas, la denunciada.
Le salió caro

Estafó a otro sanjuanino que le pagó $90.000 por unas zapatillas de Chile y devolverá $350.000 para zafar

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Blanca Melisa Salinas, la denunciada.
Le salió caro

Estafó a otro sanjuanino que le pagó $90.000 por unas zapatillas de Chile y devolverá $350.000 para zafar

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes porque los Barboza se hicieron los piola
Noveno sospechoso

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes "porque los Barboza se hicieron los piola"

 Si el calor aprieta en San Juan, la solución es el chapuzón, así se ve la nueva opción del Dique Punta Negra, que estrena 40 metros de playa desde este 14 de noviembre.  video
¡Arranca el verano en San Juan!

Punta Negra estrena este viernes playa gratis, con opción nocturna y vistas a la montaña: mirá cómo es

Dios nos ayude: los últimos posteos en redes de la mujer que provocó un caos en un conocido sanatorio de San Juan
Caso resonante

"Dios nos ayude": los últimos posteos en redes de la mujer que provocó un caos en un conocido sanatorio de San Juan

Noche de furia en Rivadavia: vecinos atacaron la casa de un presunto abusador de una niña de 13 años y le incendiaron el auto
Videos

Noche de furia en Rivadavia: vecinos atacaron la casa de un presunto abusador de una niña de 13 años y le incendiaron el auto

Te Puede Interesar

Casposo, en Calingasta (izquierda) y Hualilán, en Ullum; tienen un acuerdo estratégico y ahora están en el ojo de la polémica por la ruta minera. 
Nuevo capítulo

Calingasta vs. la mina Hualilán: la DIA pedía dos rutas y la empresa incumplió; qué evalúa el Gobierno

Por Elizabeth Pérez
El terrible calvario que vivían los niños adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso
Impactante caso

El terrible calvario que vivían los niños adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso

Los mensajes políticos que dejó la rosca previa y la votación para designar al nuevo Fiscal General
Análisis

Los mensajes políticos que dejó la rosca previa y la votación para designar al nuevo Fiscal General

Foto gentileza: Diario Uno.
Declaraciones

A contramano de una funcionaria mendocina, Orrego y gran parte de gobernadores de la Mesa del Cobre reclamaron por una nueva Ley de Proveedores

Poder Judicial de San Juan.
Vacante

Baigorrí, fiscal General: tras la asunción, se abre la carrera por otro sillón clave en la Justicia sanjuanina