Noche de furia en Rivadavia: vecinos atacaron la casa de un presunto abusador de una niña de 13 años y le incendiaron el auto

El hecho ocurrió pasadas las 22.30 en el Barrio Frondizi. Hubo golpes, un auto incendiado y un hombre de 61 años resultó con quemaduras.

Por Redacción Tiempo de San Juan
incendio2
incendio

La denuncia por la violación de una niña desencadenó una fuerte reacción vecinal en el Barrio Frondizi, en Rivadavia, que terminó en agresiones contra el joven apuntado como presunto responsable. Los vecinos del barrio apedrearon su vivienda y, más tarde, terminaron prendiendo fuego su auto.

Este jueves se radicó la denuncia en la UFI ANIVI y, pocas horas después, se desencadenaron los incidentes en el barrio. La presentación judicial señala el delito de abuso sexual con acceso carnal, es decir, violación.

El episodio comenzó pasadas las 22.30 de anoche, cuando entre los vecinos empezó a circular la noticia de la denuncia por abuso sexual contra la menor. A partir de allí, la situación se desbordó.

Un grupo se dirigió hasta la casa del acusado y lo golpearon entre varios. Aunque rápidamente llegó una importante cantidad de efectivos policiales para contener la escalada de violencia, no lograron evitar que minutos después el vehículo del joven fuera incendiado.

De acuerdo con los datos policiales, durante el ataque el dueño de la vivienda sufrió un corte en la ceja izquierda. Además, un hombre de 61 años terminó con quemaduras y fue asistido en el lugar por personal médico, sin que fuera necesario trasladarlo.

