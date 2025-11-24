lunes 24 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Imágenes impactantes

Pudo ser una tragedia: un camión chocó contra un poste de la luz, lo quebró y quedó tendido en el pavimento

Fue en calle 5, pasando Pellegrini. Afortunadamente no se trata de una zona muy transitada. La Policía trabajó cortando el tránsito para evitar incidentes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-24 at 18.43.55
WhatsApp Image 2025-11-24 at 18.43.55 (1)
poste de luz caído en Rivadavia
WhatsApp Image 2025-11-24 at 18.43.54 (1)
WhatsApp Image 2025-11-24 at 18.43.54
WhatsApp Image 2025-11-24 at 18.43.53 (3)
WhatsApp Image 2025-11-24 at 18.43.53 (2)
WhatsApp Image 2025-11-24 at 18.43.53 (1)
WhatsApp Image 2025-11-24 at 18.43.53
WhatsApp Image 2025-11-24 at 18.43.52 (3)
WhatsApp Image 2025-11-24 at 18.43.52 (2)
WhatsApp Image 2025-11-24 at 18.43.52 (1)
WhatsApp Image 2025-11-24 at 18.43.52
WhatsApp Image 2025-11-24 at 18.43.51 (1)
WhatsApp Image 2025-11-24 at 18.43.51

Un poste de luz de más de dos metros se quebró al medio y cayó en el medio de la calle en Rivadavia. Ocurrió en calle 5, pasando Pellegrini, una zona poco transitada que evitó que ocurra un accidente. Si bien, al principio, no se sabía qué había ocurrido, con el correr de las horas se supo que se trató de un camión que impactó contra la pilastra.

Lee además
entre cinco emboscaron y le robaron a un chofer de aplicacion en chimbas
Terminó en el hospital

Entre cinco emboscaron y le robaron a un chofer de aplicación en Chimbas
dos detenidos por robar tomates y ajos en fincas de santa lucia y rawson
Tras las rejas

Dos detenidos por robar tomates y ajos en fincas de Santa Lucía y Rawson
WhatsApp Image 2025-11-24 at 18.43.54 (1)

Según la Policía, por motivos que aún se investigan, fue un camionero quien perdió el control del rodado y se fue contra el poste de luz. La Policía trabajó cortando el tránsito y personal de Naturgy para evitar cortes de energía eléctrica, ya que se trataba de una pilastra que sostenía cables de alta tensión.

En las fotos que tomaron testigos del accidente se puede ver el pilar en el suelo totalmente destruido y el tránsito cortado por un móvil policial. A pesar de lo impactante de las imágenes no hubo heridos y tampoco se registraron cortes de luz en la zona.

WhatsApp Image 2025-11-24 at 18.43.54
WhatsApp Image 2025-11-24 at 18.43.53 (2)
Temas
Seguí leyendo

Tremendo vuelco frente a una panadería en Rivadavia

Cayó un joven por dos robos agravados en Chimbas: utilizó una escalera para llevarse herramientas y utensilios

Robo, persecución de película y detención: el "Duki" sanjuanino y el "cara de malo", al calabozo por robar en una casa

En estado de "intoxicación", arrojó una piedra a una casa e intentó agredir al dueño

Impactante: un utilitario terminó dado vuelta en Caucete

Cayó el acusado de incendiar un taller en Rawson y provocar destrozos en cuatro autos

Encontraron en 25 de Mayo una moto robada: estaba desarmada y abandonada en un descampado

Un principio de incendio movilizó a los clientes y empleados de una distribuidora de Albardón

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Así quedó la camioneta tras el accidente. (Foto gentileza Diario Huarpe) 
Accidente

Tremendo vuelco frente a una panadería en Rivadavia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los casamientos del año: las influencers sanjuaninas que dieron el sí y tiraron la casa por la ventana
Imágenes

Los casamientos del año: las influencers sanjuaninas que dieron el sí y tiraron la casa por la ventana

Robo, persecución de película y detención: el Duki sanjuanino y el cara de malo, al calabozo por robar en una casa
En Capital

Robo, persecución de película y detención: el "Duki" sanjuanino y el "cara de malo", al calabozo por robar en una casa

Captura de Google Maps del lugar donde fue encontrada la pareja.
En Córdoba

Horror: encontraron a una pareja muerta en un hotel alojamiento

El control fronterizo Juntas del Toro en el paso de Agua Negra, del lado chileno.
Temporada a full

Mirá todas las mejoras que estrena el Paso de Agua Negra para una mejor experiencia de sanjuaninos y chilenos este verano

Productos de la agroindustria sanjuanina se venderán en Tierra del Fuego: un empresario sanjuanino abre un local minorista y mayorista a mediados de diciembre. (imagen generada con IA)
Inspirador

De Sarmiento a Ushuaia: la historia de un empresario sanjuanino exitoso que ahora se lleva los sabores de la provincia al fin del mundo

Te Puede Interesar

Entre cinco emboscaron y le robaron a un chofer de aplicación en Chimbas
Terminó en el hospital

Entre cinco emboscaron y le robaron a un chofer de aplicación en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dos detenidos por robar tomates y ajos en fincas de Santa Lucía y Rawson
Tras las rejas

Dos detenidos por robar tomates y ajos en fincas de Santa Lucía y Rawson

Las mejores postales que dejó el encuentro entre Alianza y Desamparados
Galería de imágenes

Las mejores postales que dejó el encuentro entre Alianza y Desamparados

En el Día del Vino Bebida Nacional se estrena la miniserie: País Divino
Argentina vitivinícola

En el Día del Vino Bebida Nacional se estrena la miniserie: País Divino

El Chiquito Romero sanjuanino: es remisero, tiene 48 años y jugará con su hijo por el ascenso a Primera
Una muralla

El 'Chiquito' Romero sanjuanino: es remisero, tiene 48 años y jugará con su hijo por el ascenso a Primera