Pudo ser una tragedia: un camión chocó contra un poste de la luz, lo quebró y quedó tendido en el pavimento

Un poste de luz de más de dos metros se quebró al medio y cayó en el medio de la calle en Rivadavia. Ocurrió en calle 5, pasando Pellegrini, una zona poco transitada que evitó que ocurra un accidente. Si bien, al principio, no se sabía qué había ocurrido, con el correr de las horas se supo que se trató de un camión que impactó contra la pilastra.

WhatsApp Image 2025-11-24 at 18.43.54 (1) Según la Policía, por motivos que aún se investigan, fue un camionero quien perdió el control del rodado y se fue contra el poste de luz. La Policía trabajó cortando el tránsito y personal de Naturgy para evitar cortes de energía eléctrica, ya que se trataba de una pilastra que sostenía cables de alta tensión.

En las fotos que tomaron testigos del accidente se puede ver el pilar en el suelo totalmente destruido y el tránsito cortado por un móvil policial. A pesar de lo impactante de las imágenes no hubo heridos y tampoco se registraron cortes de luz en la zona. WhatsApp Image 2025-11-24 at 18.43.54 WhatsApp Image 2025-11-24 at 18.43.53 (2)

