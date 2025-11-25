martes 25 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Grave

Un vecino de Pocito fue brutalmente asaltado por falsos policías federales

El hecho ocurrió el pasado viernes. A pesar de los graves golpes que sufrió el damnificado, se encuentra fuera de peligro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Durante la jornada del último viernes, una familia de Pocito pasó momentos de terror cuando al menos unas 5 personas entraron por la fuerza a su casa. Lo llamativo es que estas personas estaban vestidas con camperas azules y la inscripción de la PFA (Policía Federal Argentina).

Lee además
atraparon a cuatro mendocinos con cocaina de maxima pureza y muchos billetes en pocito
Policía Federal

Atraparon a cuatro mendocinos con cocaína de máxima pureza y muchos billetes en Pocito
importante movimiento en pocito para la dia ii de la fiesta nacional del sol
El ventarrón ya es pasado

Importante movimiento en Pocito para la día II de la Fiesta Nacional del Sol

Claramente no eran miembros de esta fuerza, o es lo que suponen los investigadores, ya que estos desconocidos se llevaron gran cantidad de elementos de valor, dinero en efectivo entre otras cosas.

También ocurrió algo muy grave, porque el dueño de la vivienda fue brutalmente golpeado por estos sujetos. Sufrió diferentes heridas en su cuerpo y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital de Pocito por las heridas sufridas. Afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

pocito
C&oacute;mo qued&oacute; la v&iacute;ctima. Al lado, los destrozos en el interior de la casa

Cómo quedó la víctima. Al lado, los destrozos en el interior de la casa

Según fuentes allegadas, serían cinco hombres y una mujer los que ingresaron a esta vivienda. Todos llevaban esta campera con la inscripción PFA y llevaban armas de fuego.

Estos desconocidos se apropiaron de diferentes objetos y se dieron a la fuga en un auto. El damnificado llamó al 911 y la policía cuando llegó al lugar asistió al herido y realizó recorridas por la zona para dar con los atacantes, pero solo encontraron algunos elementos que habían sido robados a la víctima.

Temas
Seguí leyendo

Una niña de Pocito intentó hacer un desafío de TikTok, provocó un incendio y su familia perdió todo

Caen dos ladrones que entraron a robar a una casa en Pocito

Una mujer perdió el control de su auto y terminó dentro de un zanjón en Pocito

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio

Muere un motociclista tras protagonizar un fuerte choque en Pocito

Una policía motorizada chocó violentamente contra una camioneta en el microcentro

Tragedia en Santa Lucía: todavía no se confirma qué inició el incendio que acabó con la vida del nene de 7 años

Atrapan a un ladrón por robar tomates en un invernadero de Santa Lucía

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una familia sanjuanina volco en ruta 40 tras volver de chile
En San Rafael

Una familia sanjuanina volcó en Ruta 40 tras volver de Chile

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los casamientos del año: las influencers sanjuaninas que dieron el sí y tiraron la casa por la ventana
Imágenes

Los casamientos del año: las influencers sanjuaninas que dieron el sí y tiraron la casa por la ventana

Captura de Google Maps del lugar donde fue encontrada la pareja.
En Córdoba

Horror: encontraron a una pareja muerta en un hotel alojamiento

Robo, persecución de película y detención: el Duki sanjuanino y el cara de malo, al calabozo por robar en una casa
En Capital

Robo, persecución de película y detención: el "Duki" sanjuanino y el "cara de malo", al calabozo por robar en una casa

El control fronterizo Juntas del Toro en el paso de Agua Negra, del lado chileno.
Temporada a full

Mirá todas las mejoras que estrena el Paso de Agua Negra para una mejor experiencia de sanjuaninos y chilenos este verano

Una familia sanjuanina volcó en Ruta 40 tras volver de Chile
En San Rafael

Una familia sanjuanina volcó en Ruta 40 tras volver de Chile

Te Puede Interesar

Según las cifras oficiales, 320 mil almas asistieron a las 4 noches.
Balance

El éxito de la Fiesta Nacional del Sol 2025 impulsa dos cambios clave para la edición 2026, ¿cuáles son?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Confirmaron la terna para el nuevo camarista civil: quiénes son los elegidos
Este martes

Confirmaron la terna para el nuevo camarista civil: quiénes son los elegidos

Una familia sanjuanina volcó en Ruta 40 tras volver de Chile
En San Rafael

Una familia sanjuanina volcó en Ruta 40 tras volver de Chile

La obra de sustitución integral de la Escuela Albergue Provincia de San Luis, ubicada en 25 de Mayo, tiene un 83% de avanza y está en su etapa final.
En la etapa final

La obra de una importante escuela albergue sanjuanina, a punto de terminar

Adiós a Daniela Illanes Fernández, la sanjuanina que enseñó a sonreírle al cáncer
Fallecimiento

Adiós a Daniela Illanes Fernández, la sanjuanina que enseñó a sonreírle al cáncer