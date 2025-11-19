Una mujer perdió el control de su auto y terminó dentro de un zanjón en Pocito

A primera hora de este miércoles ocurrió un violento siniestro vial en Pocito. Una mujer perdió el control de su auto y terminó dentro de un zanjón.

Personal de Subcomisaria Ansilta llegó al lugar dónde ocurrió el siniestro, por calle 7 entre Vidart y San Miguel, y constató que había un vehículo con serios daños en el interior de un zanjón que esta al costado de la calle.

De igual manera, los efectivos llegaron y en el vehículo Renault no había nadie. Los vecinos de la zona dijeron que lo manejaba una mujer, de unos 30 años. Al parecer, la mujer se fue a pedir ayuda, expresaron fuentes del caso.

El caso está siendo investigado por Subcomisaria Ansilta.