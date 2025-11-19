miércoles 19 de noviembre 2025

Grave

Una mujer perdió el control de su auto y terminó dentro de un zanjón en Pocito

El siniestro fue por calle 7. Cuando la Policía llegó al lugar, el auto estaba solo. Los vecinos dijeron que lo conducía una mujer.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Diseño sin título (21)

A primera hora de este miércoles ocurrió un violento siniestro vial en Pocito. Una mujer perdió el control de su auto y terminó dentro de un zanjón.

Personal de Subcomisaria Ansilta llegó al lugar dónde ocurrió el siniestro, por calle 7 entre Vidart y San Miguel, y constató que había un vehículo con serios daños en el interior de un zanjón que esta al costado de la calle.

WhatsApp Image 2025-11-19 at 08.46.03

De igual manera, los efectivos llegaron y en el vehículo Renault no había nadie. Los vecinos de la zona dijeron que lo manejaba una mujer, de unos 30 años. Al parecer, la mujer se fue a pedir ayuda, expresaron fuentes del caso.

El caso está siendo investigado por Subcomisaria Ansilta.

