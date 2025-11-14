viernes 14 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Capital

En pleno centro de San Juan, encontraron a una mujer desaparecida

Gracias a un llamado de vecinos, la policía logró hallar a la mujer de 53 años que estaba desaparecida. La encontraron en una transitada esquina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una mujer de 53 años, identificada como M.R.E., que estaba desaparecida desde el día anterior, fue encontrada este viernes en pleno centro de San Juan, según informaron fuentes policiales.

Lee además
Con fondos mineros, Iglesia comenzó la construcción de su primer Centro Cultural y Educativo. Vista en Render de cómo quedará la obra al finalizar. 
Obra esencial

Iglesia ya levanta su primer Centro Cultural: el norte sanjuanino tendrá un espacio de alto nivel financiado con regalías mineras
Un taxi sufrió graves daños luego de una rama cayera sobre él, en medio de la tormenta de este jueves, en Capital.
Video

Casi una tragedia: una gran rama cayó sobre un taxi en pleno centro mientras esperaba en el semáforo

La mujer, que presentaba desorientación, fue hallada en la intersección de Avenida Libertador y calle Salta, tras un llamado de la comunidad que alertó a las autoridades.

image

La División Brigada Femenina se hizo presente de inmediato y, luego de consultar con la Sección Búsqueda y Rescate, confirmó que la mujer había sido denunciada como extraviada por sus familiares.

La identidad de M.R.E. fue verificada por su hermana, lo que permitió dar por finalizada la búsqueda. La ayudante fiscal Rosana Riveros dispuso el archivo de los actuados.

Temas
Seguí leyendo

El terrible calvario que vivían los niños adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso

Hubo dos detenidos tras el revuelo en el Barrio Frondizi por la denuncia por abuso contra una niña

Volcó un camión en el camino a Los Azules: el conductor fue hospitalizado

Le dieron probation por robo, no cumplió la medida y ahora le recayó condena

Le siguen apareciendo hechos a los "Bonnie y Clyde" de Caucete

Se enteró de que su pareja lo engañaba con su tío y lo agarró a palazos: le fracturó la mandíbula y está grave

Capturaron a un peligroso sujeto que estaba prófugo en Rivadavia tras huir corriendo por los techos

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes "porque los Barboza se hicieron los piola"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Blanca Melisa Salinas, la denunciada.
Le salió caro

Estafó a otro sanjuanino que le pagó $90.000 por unas zapatillas de Chile y devolverá $350.000 para zafar

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Blanca Melisa Salinas, la denunciada.
Le salió caro

Estafó a otro sanjuanino que le pagó $90.000 por unas zapatillas de Chile y devolverá $350.000 para zafar

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes porque los Barboza se hicieron los piola
Noveno sospechoso

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes "porque los Barboza se hicieron los piola"

 Si el calor aprieta en San Juan, la solución es el chapuzón, así se ve la nueva opción del Dique Punta Negra, que estrena 40 metros de playa desde este 14 de noviembre.  video
¡Arranca el verano en San Juan!

Punta Negra estrena este viernes playa gratis, con opción nocturna y vistas a la montaña: mirá cómo es

Dios nos ayude: los últimos posteos en redes de la mujer que provocó un caos en un conocido sanatorio de San Juan
Caso resonante

"Dios nos ayude": los últimos posteos en redes de la mujer que provocó un caos en un conocido sanatorio de San Juan

Noche de furia en Rivadavia: vecinos atacaron la casa de un presunto abusador de una niña de 13 años y le incendiaron el auto
Videos

Noche de furia en Rivadavia: vecinos atacaron la casa de un presunto abusador de una niña de 13 años y le incendiaron el auto

Te Puede Interesar

Casposo, en Calingasta (izquierda) y Hualilán, en Ullum; tienen un acuerdo estratégico y ahora están en el ojo de la polémica por la ruta minera. 
Nuevo capítulo

Calingasta vs. la mina Hualilán: la DIA pedía dos rutas y la empresa incumplió; qué evalúa el Gobierno

Por Elizabeth Pérez
El terrible calvario que vivían los niños adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso
Impactante caso

El terrible calvario que vivían los niños adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso

Los mensajes políticos que dejó la rosca previa y la votación para designar al nuevo Fiscal General
Análisis

Los mensajes políticos que dejó la rosca previa y la votación para designar al nuevo Fiscal General

Orrego expuso en el panel de gobernadores de la cumbre de minerales críticos que reunió a referentes de toda Latinoamérica, en el 4th LATAM & Argentina Critical Minerals Summit.
Minería

Orrego expuso en el panel de gobernadores de la cumbre de minerales críticos que reunió a referentes de toda Latinoamérica

Poder Judicial de San Juan.
Vacante

Baigorrí, fiscal General: tras la asunción, se abre la carrera por otro sillón clave en la Justicia sanjuanina