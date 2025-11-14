En pleno centro de San Juan, encontraron a una mujer desaparecida

Una mujer de 53 años, identificada como M.R.E., que estaba desaparecida desde el día anterior, fue encontrada este viernes en pleno centro de San Juan , según informaron fuentes policiales.

La mujer, que presentaba desorientación, fue hallada en la intersección de Avenida Libertador y calle Salta, tras un llamado de la comunidad que alertó a las autoridades.

La División Brigada Femenina se hizo presente de inmediato y, luego de consultar con la Sección Búsqueda y Rescate, confirmó que la mujer había sido denunciada como extraviada por sus familiares.

La identidad de M.R.E. fue verificada por su hermana, lo que permitió dar por finalizada la búsqueda. La ayudante fiscal Rosana Riveros dispuso el archivo de los actuados.