Conmoción

Murió una mujer que dio a luz en el Hospital Rawson y ahora investigan el caso

El caso se conoció el último domingo. La Justicia abrió actuaciones para determinar en qué circunstancias falleció la mujer de 33 años tras el parto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
hospital rawson.jpg

Conmoción por la muerte de una joven mamá. Una mujer de 33 años falleció este domingo tras dar a luz en el Hospital Rawson. La UFI Delitos Especiales investiga las circunstancias del hecho.

Según confirmaron fuentes judiciales a este diario, el caso se activó a las 9:49 de la mañana, cuando personal de la Comisaría 5ª fue notificado por la guardia del hospital. Los médicos informaron que a las 7:20 había ingresado por sus propios medios María Liliana Ledesma Yacanto, de 33 años, domiciliada en el barrio La Estación, en Rawson. Tras ser atendida e intervenida por el equipo de salud, se constató su fallecimiento.

Ante esa situación, el oficial subinspector Jesús Vargas se dirigió al centro de salud para interiorizarse de lo ocurrido. Desde el Ministerio Público Fiscal intervino el ayudante fiscal de turno de la UAT, Martín Morando, quien luego dio aviso a la ayudante fiscal Agostina Ventimiglia, de la UFI Delitos Especiales, que quedó a cargo de las directivas.

La investigación continuará para establecer las causas del deceso y el contexto en el que se produjo, mientras el hospital y la Justicia recopilan testimonios e informes médicos que permitan reconstruir los minutos previos y posteriores al parto.

Las fuentes ratificaron que, hasta el momento, no hubo denuncia por presunta mala praxis.

Dónde lo encontraron

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio

