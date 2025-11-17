lunes 17 de noviembre 2025

Reclamo

Cerca del 25N, el Consejo Provincial de la Mujer insiste en la continuidad de "Educar en Igualdad"

La eliminación del programa nacional “Educar en Igualdad” motivó el reclamo urgente del Consejo Provincial de Protección Integral de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que advierte que la medida pone en riesgo derechos específicos y desconoce la responsabilidad del Estado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Consejo Provincial de Mujeres está presidido por representantes de entidades civiles y convoca a organismos y dependencias de los tres poderes del Estado, relacionadas con la protección de mujeres ante la violencia de género.

El Consejo Provincial de Protección Integral de las Mujeres, Géneros y Diversidad, presidido por Laura Vera, se expresó mediante un comunicado detallando la importancia de darle continuidad en San Juan a las jornadas que se brindaban en el marco del programa nacional “Educar en Igualdad”. El Consejo repudia la decisión (Decreto 436/2025, publicado en junio de este año) de eliminar este programa a nivel nacional, el cual obligaba a realizar al menos una jornada anual en los establecimientos educativos del país. Las jornadas, cuyo programa completo se denominaba "Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género", habían nacido en 2015 con el objetivo de volcar capacitaciones a la comunidad educativa, enfocándose en prevenir y erradicar la violencia de género mediante la reflexión y el diálogo.

El Consejo Provincial de Protección Integral de las Mujeres, Géneros y Diversidad exige la continuidad de estas jornadas a nivel provincial y advierte sobre el grave retroceso que implica la medida nacional. La recomendación formal fue presentada ante el Poder Ejecutivo provincial y las autoridades del Ministerio de Educación el pasado 24 de julio. Vera, explicó que, ante la falta de respuesta de las autoridades competentes y cerca de una fecha clave, se hace público este reclamo, dado que las jornadas se dan habitualmente en noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre.

El organismo local sostiene que la erradicación de la violencia requiere ineludiblemente de un Estado presente que reconozca a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Se argumenta que, de no continuar con la realización de estas jornadas, se configuraría un claro "retroceso de derechos específicos de las mujeres y diversidades", ya que representan el espacio crucial donde estos temas se discuten.

Entre los argumentos detallados en el comunicado, el Consejo destaca que las jornadas han sido una herramienta fundamental para la reflexión sobre las diversas formas de violencia y para promover los derechos humanos de las mujeres y diversidades en el ámbito educativo. La Ley Nacional N°27.234, sancionada en 2015, garantizaba estos espacios para que alumnos y docentes desarrollen y afiancen saberes, valores y prácticas que contribuyen directamente a prevenir y erradicar la violencia de género.

Además, el Consejo advierte que las disposiciones contenidas en el decreto presidencial 436/2025 contradicen lo establecido por la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y, por lo tanto, desconoce la responsabilidad constitucional que tiene el Estado de garantizar su protección y bienestar.

El propósito central del Consejo es lograr una respuesta favorable de las autoridades de Educación, garantizando acciones de sensibilización para alumnos y formación docente sobre los distintos tipos de violencias. Se señala que, dado que la provincia ya cuenta con personal capacitado, darle seguimiento a este tipo de actividad es viable. Los encuentros de visibilización y conciencia no solo lograban impactar en los alumnos de escuelas primarias y secundarias, sino también en sus entornos familiares, funcionando como una acción crucial en la lucha contra el flagelo de la violencia de género.

El comunicado finaliza haciendo un llamado a la acción: "La educación y la información son Derechos Humanos". La propuesta es que los niños, niñas y adolescentes puedan aprender conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les ayuden a proteger su salud, desarrollar relaciones respetuosas y tomar decisiones responsables, instando a las autoridades a actuar mientras "están a tiempo".

