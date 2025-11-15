La mujer que le puso música al alma de San Juan y se volvió patrimonio

Hilda Rufino, en el recuerdo de sus seres queridos en San Juan.

Los sanjuaninos y sanjuaninas acaban de cosechar un gesto fundamental para valorar su identidad al declararse, por medio de una ley, a la canción “ Ay San Juan ” como Bien del Patrimonio Cultural y Natural . Así se formaliza lo que ya se sentía en la calle: la canción de la escritora y compositora Hilda Rufino es un tesoro provincial. Más que oportuno, este reconocimiento llega justo cuando la melodía, que es un verdadero himno, se convertirá en el corazón de la próxima Fiesta Nacional del Sol (FNS) 2025 .

La FNS 2025, que se celebrará del 20 al 22 de noviembre próximos, girará en torno al tema "San Juan, mi tierra querida", frase que es justamente la que enfatiza el famoso tema de Hilda. La melodía de “Ay San Juan” será el leit motiv de toda la promoción y la pieza central que inspirará el trabajo artístico que veremos en el espectáculo del Velódromo ubicado en el predio del Estadio del Bicentenario en Pocito, sede de la FNS.

La Cuyanita que puso a San Juan en el mapa musical

Detrás de este símbolo de pertenencia colectiva está Hilda Rebeca De Las Mercedes Rufino, a quien todos conocieron con el nombre artístico de “La Cuyanita”. Nacida en San Juan el 23 de septiembre de 1913, Hilda creció en un ambiente familiar donde la música era moneda corriente, siendo la mayor de seis hermanos.

Hilda fue una artista completa: pianista, cantante, compositora, letrista y profesora de piano. Su formación fue fenomenal. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música y fue una excelente solista de piano con registro de soprano. Sin embargo, su pasión por el terruño y la tradición la llevó a tomar una decisión importante: dejó el camino de la música clásica para dedicarse de lleno al folclore.

Esta elección fue revolucionaria, porque Hilda tuvo la capacidad de mezclar el vals, la tonada y la cueca en una misma pieza, logrando unir el folclore cuyano con la música académica, y legitimando ambos mundos en el proceso. Si bien en un inicio el tema se inscribió como “A San Juan”, el estribillo que repite con tanto fervor la frase “Ay San Juan” le dio el nombre con el que todos la reconocen hoy.

Una mujer pionera en la escena nacional

El impacto de Hilda Rufino trascendió rápidamente las fronteras provinciales. Ella representó a la mujer sanjuanina en escenarios tanto nacionales como internacionales. Durante los años 30, 40 y 50, fue una cantante de gran repercusión. Su talento la llevó a trabajar junto a figuras como Mariano Mores, e incluso, llegó a cantar en el icónico Teatro Colón.

Pero si hay un hito que define su espíritu pionero, ese es su participación en la primera edición del Festival de Cosquín en 1961. "La Cuyanita" fue la primera mujer en subir a cantar a ese escenario (que hoy lleva el nombre de Atahualpa Yupanqui), alzando su voz en la noche de cierre e inaugurando un camino fundamental para futuras figuras del folclore argentino como Mercedes Sosa y Ramona Galarza.

La canción "Ay San Juan" es descrita como una verdadera declaración de amor de la cantautora a su provincia, donde canta sobre el "lugar elegido por Dios" y el "sublime nidito de amor" que forjó allí. Además de este himno, Hilda escribió otros valses y temas que dedicó a San Juan y a Mendoza.

Hilda Rufino, que inspiró a tantas generaciones y defendió con pasión la música cuyana, falleció en Buenos Aires en 2008 a los 95 años.

Este año, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Cultura, encaró un proyecto de rescate patrimonial para poner en valor su vida y obra, reconociendo su aporte trascendental a la identidad cultural. Este trabajo incluyó una exhaustiva investigación histórica, revisando archivos y, muy importante, recopilando testimonios orales de sus familiares directos.

La declaración de patrimonio por parte de la Cámara de Diputados de San Juan es el broche de oro para una mujer cuyo legado musical es tan profundo que sigue nutriendo el sentido de pertenencia de toda la provincia.

Los argumentos para que su canción sea patrimonio

Los fundamentos que presentó el orreguismo para convertir en ley durante la sesión del 13 de noviembre el proyecto que declara "bien del Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia de San Juan, a la canción 'Ay San Juan' de la escritora y compositora Hilda Rufino" son los siguientes.

Durante la primera mitad del siglo XX, la provincia de San Juan vivió un proceso de consolidación cultural donde la música jugó un papel central. La aparición de nuevas emisoras de radio permitió difundir la identidad cuyana a nivel nacional.

En este marco Nilda Rebeca de las Mercedes Rufino de Revueltas, destacada pianista, cantante y compositora sanjuanina de folclore conocida como "La Cuyanita", desarrolló un papel fundamental en la vida cultural sanjuanina, fortaleciendo la identidad provincial.

Fue destacada en sus producciones, particularmente en la canción "Ay San Juan", su letra rescata las costumbres y sentimiento de pertenecía de quienes habitan esta tierra.

Su formación académica estuvo avalada por la institución matriz de Buenos Aires, donde obtuvo el título de profesora superior de música, lo que le permitió fundar y dirigir el Instituto Musical Fontova en San Juan en 1931.

La letra de este vals en su estructura pone en valor a nuestra provincia en sus distintas partituras: "...por ti es mi canción" explícitamente la canción es una expresión creada para la tierra, funcionando como un testimonio oral y artístico que puede ser aprendido, repetido y transmitido por la comunidad. "Es la tierra donde yo he nacido", "Ay, San Juan, mi tierra querida", "Ay, San Juan... de mi corazón."

El patrimonio inmaterial fortalece la identidad de una comunidad, dándole un sentido de pertenencia y continuidad. El Patrimonio Cultural Inmaterial está íntimamente ligado a los espacios y paisajes que habita la comunidad. La memoria de esos lugares se mantiene viva a través de relatos y canciones.

"Y en sus noches plateadas de luna...", "y en sus calles que siempre recuerdo / yo he pasado mi dulce niñez"

La canción no habla de un San Juan abstracto, sino de uno vivido y recordado a través de experiencias sensoriales y personales (las noches, las calles). Estas imágenes activan la memoria colectiva de quienes han compartido experiencias similares en ese mismo territorio, reforzando el apego al lugar.

"un lugar elegido por Dios", "feliz he tenido un sublime nidito de amor', "por ti doy la vida."

Se transmite valores fundamentales para la comunidad El "nidito de amor" y la "dulce niñez" son presentados como pilares de la felicidad.

Lealtad y amor incondicional: La hipérbole "por ti doy la vida" expresa el máximo grado de compromiso y amor por la tierra.

El patrimonio inmaterial no es estático, aunque se basa en la tradición, es "vivo" porque las comunidades lo recrean constantemente en actos escolares, fiestas familiares, eventos deportivos y que "Ay San Juan" haya sido elegido para la Fiesta Nacional del Sol, demuestra que no es una pieza de museo. Es un patrimonio activo que la comunidad de San Juan utiliza para expresarse, celebrar y reafirmar su identidad hoy en día.

Esta canción es una de las que genera en los sanjuaninos que viven fuera un sentimiento de añoranza, haciéndolos revivir emociones y recuerdos que los conectan nuevamente con su provincia, despertando una dulce nostalgia de volver a rencontrase con su tierra y su gente.

La letra y música que los sanjuaninos aman

Ay San Juan

Es la tierra donde yo he nacido

un lugar elegido por Dios

donde en ella feliz he tenido

un sublime nidito de amor.

Y en sus noches plateadas de luna yo he forjado mi sueño de ayer y en sus calles que siempre recuerdo yo he pasado mi dulce niñez.

Ay, San Juan, ay, San Juan,

ay, San Juan, mi tierra querida,

Ay, San Juan, ay, San Juan,

ay, San Juan, por ti doy la vida.

Ay, San Juan, ay, San Juan,

ay, San Juan, por ti es mi canción.

Ay, San Juan, ay, San Juan,

ay, San Juan, de mi corazón.

