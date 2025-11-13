jueves 13 de noviembre 2025

Caso resonante

"Dios nos ayude": los últimos posteos en redes de la mujer que provocó un caos en un conocido sanatorio de San Juan

Las publicaciones fueron expuestas hace pocos días, indican en Facebook. La mujer, de 32 años, terminó detenida y posteriormente internada tras provocar destrozos al insistir en que cursaba un embarazo que los estudios descartaron.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Según confirmaron fuentes allegadas, F.P. compartió en sus historias frases como “2° Timoteo 1:7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio” y “Dios nos ayude, pueblo”. También difundió mensajes de afirmación personal: “siempre fui y seré una bella mujer. Le guste a quien le guste. Le pese a quien le pese” y “Dios me los guarde, hijos míos”. En otra de las historias escribió: “y lo arranco sola al 2026. Que Dios te bendiga, rey, bye bye”.

image
image

En una publicación adicional, también visible en historias, la joven habló sobre consumos problemáticos vinculados a drogas, alcohol, tabaco y pornografía. Allí afirmó: “yo estuve en todas y no es malo probarlas todas. Lo malo es quedarse atrapado en todas esas. Lo importante aquí es salir de eso y buscar ayuda profesional”. Todos esos mensajes fueron emitidos hace dos días, según indica la propia red social.

image
image

El caso comenzó a investigarse luego de que, alrededor de las 21 horas del miércoles, la mujer ingresara al Sanatorio Argentino, ubicado en calle San Luis, en Capital, manifestando estar cursando un embarazo de siete meses. De acuerdo con el parte judicial, se le realizaron una ecografía y un análisis de sangre, cuyos resultados indicaron que no se encontraba en estado de gestación.

Ante la confirmación médica, la joven insistió en que sí estaba embarazada. Minutos después inició una serie de destrozos dentro del consultorio. Rompió un vidrio, parte de una estructura de madera, un monitor y otros elementos, generando un momento de tensión en el establecimiento privado.

La Policía intervino de inmediato y un psicólogo la contuvo hasta que la UFI Flagrancia dispuso su aprehensión por el delito de daño. Más tarde, y tras la evaluación del médico legista, se ordenó su traslado e internación en el Hospital General Julieta Lanteri, donde permanece con custodia policial.

