El ladrón que atacaba locales del microcentro fue enviado al penal

La seguidilla de robos que alarmó a los comerciantes del microcentro sanjuanino tuvo respuesta en la justicia. Este jueves, Fabricio Gabriel Bartolaccini , conocido por sus reiterados ataques a locales comerciales, fue condenado a dos meses de prisión efectiva por un robo cometido en pleno centro de la Capital.

No aprendió nada Cayó en Santa Lucía un ladrón reincidente tras una seguidilla de robos en el microcentro

El hecho ocurrió el 25 de octubre pasado, cerca de las 19:30 , cuando Bartolaccini ingresó al local Megatone Net , ubicado en calle Tucumán 33 (Sur) . Según la investigación dirigida por el fiscal Cristian Gerarduzzi , con la asistencia de la Dra. María Marcela Magri y el apoyo de los auxiliares Sabrina Zárate y Julio Mut , el delincuente fingió ser un cliente más: recorrió el comercio, observó los productos y, en un descuido, cortó el sistema de seguridad de una notebook marca HP Laptop 15-FD0232LA , valuada en $899.000 , para luego escapar con el equipo escondido .

El accionar del ladrón quedó registrado en las cámaras de seguridad del local, lo que permitió identificarlo rápidamente. Este material fue clave para que la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad lograra comprobar su responsabilidad en el robo.

Durante la audiencia celebrada este jueves al mediodía, Bartolaccini reconoció su culpabilidad y aceptó un juicio abreviado, siendo condenado por el delito de robo. La jueza interviniente dispuso que cumpla una pena de dos meses de prisión efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial.

Bartolaccini no es un desconocido para la Justicia. Hace pocos días, había sido detenido en Santa Lucía tras una investigación que lo vinculaba con una serie de robos cometidos en el microcentro sanjuanino, donde sustrajo mercadería y artículos de alto valor de distintos locales comerciales. Su prontuario y su modus operandi lo convirtieron en un delincuente reincidente, especialmente temido entre los comerciantes del centro.