sábado 8 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Condena en el norte

Prisión efectiva para el ladrón que le robó a un vecino en Jáchal

El sujeto fue detenido en septiembre pasado tras cometer el hecho. Este jueves último lo condenaron a 1 años de prisión efectiva, pena que se acumuló con otra anterior.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El hombre que a principios de septiembre fue detenido en Jáchal con una moto y distintos objetos robados terminó finalmente con una condena firme y deberá cumplir prisión efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial. La resolución se dio este jueves, luego de que Fiscalía y la defensa llegaran a un acuerdo para cerrar la causa mediante un juicio abreviado.

Lee además
atrapan en jachal a un conocido delincuente con objetos robados
Procedimiento

Atrapan en Jáchal a un conocido delincuente con objetos robados
detuvieron a un hombre tras robar una moto en pleno centro de san juan
Persecución

Detuvieron a un hombre tras robar una moto en pleno centro de San Juan

El condenado es Sergio Luis Bustos, de 35 años, quien aceptó su responsabilidad en el hecho y recibió una pena unificada de un año y dos meses de prisión efectiva, dictada por el juez de garantías Domingo Daniel Castro. La audiencia se realizó en Jáchal y contó con la intervención del fiscal Sohar Aballay y la ayudante fiscal Ana Laura López, ambos de la UFI del Norte.

El caso se remonta al 9 de septiembre, cuando un vecino de 50 años denunció que desconocidos habían ingresado a su vivienda ubicada sobre calle Agustín Gómez y le habían sustraído una motocicleta, electrodomésticos, prendas de vestir y otros elementos. Tras el llamado al 911, la investigación quedó en manos de la Brigada de la UFI Norte, cuyos efectivos analizaron registros fílmicos y lograron identificar el domicilio del sospechoso en Avenida Caseros.

image

En el allanamiento realizado en ese lugar, la Policía recuperó la moto denunciada y varios de los objetos robados, por lo que Bustos terminó detenido y alojado en la Comisaría 21ª. Desde entonces, permanecía bajo medidas de coerción mientras avanzaba la causa.

Durante la audiencia de este jueves, la defensa informó que el imputado estaba dispuesto a aceptar su responsabilidad del hecho y firmar el juicio abreviado. Tras escuchar a las partes y al propio Bustos, el magistrado homologó el convenio, lo declaró culpable del delito de robo simple y dispuso la pena de 1 año de cumplimiento efectivo.

El juez también unificó esa pena con otra condena previa de dos meses que Bustos tenía pendiente por una libertad condicional revocada, fijando así la pena única de un año y dos meses de cárcel. Finalmente, ordenó remitir las comunicaciones correspondientes y trasladar al condenado al Servicio Penitenciario Provincial para el cumplimiento de la sanción.

Temas
Seguí leyendo

Mandan tras las rejas al delincuente que cometió una seguidilla de delitos en menos de un mes

Un ciclista fue atropellado por un conductor que se dio a la fuga en Capital

Perdió el control y se estrelló contra la contención de hormigón en Ruta 40 Norte

Conocé al joven acusado de golpear a un remisero y hacerle perder un ojo en un asalto en Chimbas

Habló el carpintero que perdió su taller por el fuego en Rivadavia: "Era imparable"

Repartidores de Pedidos Ya detuvieron y casi linchan a un motochorro en pleno centro

Ratificaron la prisión preventiva para el último de los detenidos por el asesinato del pequeño Emir

Se incendió una carpintería en un barrio de Rivadavia y generó temor entre los vecinos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
perdio el control y se estrello contra la contencion de hormigon en ruta 40 norte
Siniestro vial

Perdió el control y se estrelló contra la contención de hormigón en Ruta 40 Norte

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Repartidores de Pedidos Ya detuvieron y casi linchan a un motochorro en pleno centro
Fotos y videos

Repartidores de Pedidos Ya detuvieron y casi linchan a un motochorro en pleno centro

Sobreseen en dos causas al empresario constructor acusado de estafa
Resolución

Sobreseen en dos causas al empresario constructor acusado de estafa

No existe San Juan: el video en TikTok que levantó tanta polvareda como el viento Zonda
¡Tírenle con una semita!

"No existe San Juan": el video en TikTok que levantó tanta polvareda como el viento Zonda

Este es Thiago Bustos, el ahora detenido y trasladado al penal de Chimbas.
Violento atraco

Conocé al joven acusado de golpear a un remisero y hacerle perder un ojo en un asalto en Chimbas

El abogado fit sanjuanino en el ojo de la tormenta: lo señalarán por romper una perimetral y amenazar a su ex
Violencia de género

El "abogado fit" sanjuanino en el ojo de la tormenta: lo señalarán por romper una perimetral y amenazar a su ex

Te Puede Interesar

Un mini portón eléctrico, un robot para limpiar paneles solares y la IA: cómo son los proyectos de las escuelas técnicas de San Juan video
Expotécnica 2025

Un mini portón eléctrico, un robot para limpiar paneles solares y la IA: cómo son los proyectos de las escuelas técnicas de San Juan

Por David Cortez Vega
Chocó Colapinto en la clasificación del GP de Brasil: así quedó el auto
Fórmula 1

Chocó Colapinto en la clasificación del GP de Brasil: así quedó el auto

Mandan tras las rejas al delincuente que cometió una seguidilla de delitos en menos de un mes
Al Penal de Chimbas

Mandan tras las rejas al delincuente que cometió una seguidilla de delitos en menos de un mes

La maratón de la vivienda en San Juan: el IPV apura la entrega de los 930 lotes de Valle del Sol antes de fin de año video
Expectativa

La maratón de la vivienda en San Juan: el IPV apura la entrega de los 930 lotes de Valle del Sol antes de fin de año

Un ciclista fue atropellado por un conductor que se dio a la fuga en Capital
En la madrugada

Un ciclista fue atropellado por un conductor que se dio a la fuga en Capital