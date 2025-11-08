Prisión efectiva para el ladrón que le robó a un vecino en Jáchal

El hombre que a principios de septiembre fue detenido en Jáchal con una moto y distintos objetos robados terminó finalmente con una condena firme y deberá cumplir prisión efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial. La resolución se dio este jueves, luego de que Fiscalía y la defensa llegaran a un acuerdo para cerrar la causa mediante un juicio abreviado.

El condenado es Sergio Luis Bustos , de 35 años, quien aceptó su responsabilidad en el hecho y recibió una pena unificada de un año y dos meses de prisión efectiva, dictada por el juez de garantías Domingo Daniel Castro. La audiencia se realizó en Jáchal y contó con la intervención del fiscal Sohar Aballay y la ayudante fiscal Ana Laura López, ambos de la UFI del Norte .

El caso se remonta al 9 de septiembre, cuando un vecino de 50 años denunció que desconocidos habían ingresado a su vivienda ubicada sobre calle Agustín Gómez y le habían sustraído una motocicleta, electrodomésticos, prendas de vestir y otros elementos. Tras el llamado al 911, la investigación quedó en manos de la Brigada de la UFI Norte, cuyos efectivos analizaron registros fílmicos y lograron identificar el domicilio del sospechoso en Avenida Caseros.

En el allanamiento realizado en ese lugar, la Policía recuperó la moto denunciada y varios de los objetos robados, por lo que Bustos terminó detenido y alojado en la Comisaría 21ª. Desde entonces, permanecía bajo medidas de coerción mientras avanzaba la causa.

Durante la audiencia de este jueves, la defensa informó que el imputado estaba dispuesto a aceptar su responsabilidad del hecho y firmar el juicio abreviado. Tras escuchar a las partes y al propio Bustos, el magistrado homologó el convenio, lo declaró culpable del delito de robo simple y dispuso la pena de 1 año de cumplimiento efectivo.

El juez también unificó esa pena con otra condena previa de dos meses que Bustos tenía pendiente por una libertad condicional revocada, fijando así la pena única de un año y dos meses de cárcel. Finalmente, ordenó remitir las comunicaciones correspondientes y trasladar al condenado al Servicio Penitenciario Provincial para el cumplimiento de la sanción.