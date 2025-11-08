La fuerte crítica de Miadosqui: "Es injusto que haya tabla de promedios y anual, cuando no jugás con todos los equipos"

Todavía con la adrenalina del empate agónico ante Lanús, Jorge Miadosqui , presidente de San Martín , habló del presente del Verdinegro y fue contundente con su análisis del campeonato y del sistema de descensos.

“Es injusto que haya tabla de promedios y anual, cuando no jugás con todos los equipos. No hay igualdad de condiciones. Pensábamos que íbamos a enfrentar a todos, pero no fue así. No estoy en contra de la AFA, pero sí de este sistema. No se puede hablar de igualdad de condiciones cuando algunos equipos no juegan contra todos. Hay que revisar eso”, apuntó el máximo dirigente verdinegro.

El dirigente también puso el foco en las diferencias de jerarquía y presión entre los clubes: “Jugamos contra un equipo que tiene jugadores con jerarquía, y se nota que juegan sin la presión con la que juega San Martín. Ahí está la clave. Hemos hecho un gran torneo, pero eso no alcanza. Habrá que resolverlo en Mar del Plata”, remarcó.

Miadosqui valoró el esfuerzo del grupo y del cuerpo técnico: “Es digno lo que han hecho los jugadores, todo lo que se ha logrado hasta ahora. Hoy dependemos de nosotros mismos. Si perdíamos, podríamos haber descendido ayer. Pero estamos vivos, y eso tiene mucho mérito”.

El presidente hizo además autocrítica sobre el arranque del campeonato: “El primer torneo empezó muy rápido, con siete u ocho partidos en un mes. Eso nos pasó factura. Si se hubiese tardado un poco más, quizás habríamos sumado más puntos. Se perdieron partidos claves, como los de Platense y Tucumán, que hoy nos podrían haber dado un respiro. Pero ya está: no hay que mirar atrás, hay que pensar en Aldosivi”.

Con la mira puesta en la última fecha, Miadosqui apeló a la fe y al temple del equipo: “Nos falta un poquito de suerte. Ojalá en el último partido podamos ligar. Estamos en el póker jugados: es la última mano, la última fecha. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, con un gran esfuerzo. Ahora, el destino dirá”.