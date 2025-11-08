domingo 9 de noviembre 2025

Pronóstico

Sin lluvias pero con muchas nubes, así se vivirá el domingo en San Juan

El cierre del fin de semana será ideal para disfrutar al aire libre. Si bien habrá presencia de nubes durante toda la jornada, no hay pronóstico de lluvias.

clima en san juan jueves.webp

Llega el último día del fin de semana y sin duda será una jornada ideal para disfrutar del iare libre. Un paseo por el parque, un recorrido en bicicleta o una tarde de mates sobre el cesped sin duda serán buenos planes, el domingo acompañará.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, habrá presencia de nubes a lo largo del todo el día, pasando de parcialmente nublado a una mayor presencia hacia la noche.

Por su parte, la temperatura será primaveral, rondando entre los 13 grados la mínima y 28 grados la máxima prevista para el domingo.

Similar a la jornada de este sábado, se sentirá una leve brisa en horas de la mañana, proveniente del sur, y se intensificará levemente en horas de la tarde, llegando a los 22 kilometros por hora.

Un detalle no menor es que sin duda será un día para disfrutar, ya que para la semana se preveen temperaturas máximas que rondarán los 30 grados.

image
