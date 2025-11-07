Fortísimo accidente en el Centro Cívico por un taxi que pasó en rojo

La tarde del viernes terminó con un violento accidente en pleno centro sanjuanino. T res vehículos protagonizaron un choque en la esquina de España y San Luis, frente a la Plaza España, luego de que un taxista habría cruzado el semáforo en rojo.

El siniestro involucró a un Peugeot 308 , un Chevrolet Prisma —que funcionaba como taxi— y un Chevrolet Corsa que estaba estacionado. El impacto fue tan fuerte que los tres rodados sufrieron importantes daños materiales. El Peugeot quedó con el frente destrozado, el taxi con el lateral y la parte trasera comprometidos, y el Corsa con vidrios rotos y una rueda sobre la cuneta.

Testigos aseguraron que uno de los conductores intentó cruzar cuando el semáforo ya estaba cambiando, maniobra que desencadenó la colisión. Algunos señalaron al taxista, mientras que otros apuntaron al conductor del Peugeot.

Por fortuna, no hubo heridos graves. Personal policial y de Tránsito Municipal trabajó en la zona para ordenar la circulación, que estuvo interrumpida durante varios minutos. Desde la Policía confirmaron que los semáforos funcionaban con normalidad y que se investiga cuál de los automovilistas cruzó en infracción.