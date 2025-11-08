sábado 8 de noviembre 2025

En La Chimbera

Tragedia en 25 de Mayo: una mujer cayó al canal y murió ahogada

El hecho se registró este sábado por la mañana, cuando la víctima fatal habría intentado sacar agua y perdió el equilibrio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Una tragedia se registró este sábado por la mañana, cuando una mujer cayó adentro de un canal y murió ahogada. El hecho sucedió en 25 de Mayo, en los alrededores de la localidad La Chimbera, donde se sospecha que la víctima fatal intentaba sacar agua y, por desgracia, perdió el equilibrio y quedó atrapada en el cauce.

Según informaron fuentes policiales, la mujer se hallaba en inmediaciones de Calle 10, entre Calle 24 y Calle 25, cuando protagonizó el fatal accidente. Sin contar con los medios para poder salir, perdió la vida y, por ello, el episodio conmocionó a los vecinos del lugar.

A partir de lo acontecido, personal policial de la Comisaría 32° de Casuarinas intervino en el operativo de rescate del cuerpo y, finalmente, se pudo constatar que la mujer estaba sin signos vitales.

Si bien su cuerpo será sometido a una autopsia, se estima que la causa de la muerte fue por ahogamiento. Por el momento, se desconoce la identidad de la víctima.

Fuentes de la UFI de Delitos Especiales confirmaron que testigos, es decir, familiares de la mujer, indicaron que la observaron cuando cayó de manera accidental. No obstante, personal judicial y policial trabaja en el lugar para determinar que sólo fue una desgracia.

