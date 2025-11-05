Policías rescataron a un perro que estaba atado en un canal en San Martín

Un hecho de crueldad animal conmocionó este miércoles a los vecinos de Dos Acequias , en San Martín . Un perro fue hallado atado dentro de un canal de riego, pero gracias al rápido accionar policial logró ser rescatado con vida.

Según informaron fuentes policiales, el operativo fue llevado a cabo por efectivos de la Unidad Operativa Dos Acequias, luego de que un llamado anónimo alertara sobre la dramática situación. Al llegar al lugar, sobre calle Florida, los uniformados encontraron al animal -de color marrón- amarrado con una língua y una soga en el interior del canal.

El cabo primero Darío Quiroga y el agente Jorge Luis Guevara lograron liberar al perro, que se encontraba asustado pero sin heridas visibles. Posteriormente, fue puesto a resguardo y asistido por personal del destacamento.

image

Hasta el momento se desconoce quién es el dueño del animal, y la policía inició una investigación para determinar las circunstancias en que fue atado y si hubo intencionalidad en el hecho. Las autoridades destacaron la colaboración de los vecinos que realizaron el aviso oportuno, lo que permitió salvarle la vida al perro.