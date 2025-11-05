miércoles 5 de noviembre 2025

Persecución

Detuvieron a un hombre tras robar una moto en pleno centro de San Juan

El ladrón, de 40 años, fue interceptado por la propia víctima y detenido por la Policía en la esquina de 9 de Julio y Salta. El rodado fue recuperado y devuelto a su dueño.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hombre de 40 años fue detenido por personal policial en la ciudad de San Juan tras robar una motocicleta que se encontraba estacionada en la vía pública.

Según informaron fuentes policiales, el detenido fue identificado como Valdez Dima Paul, quien habría sustraído una motocicleta Appia Brezza 150cc propiedad de Fernando Ricardo Palacios. El hecho ocurrió en Capital, cuando la víctima advirtió el robo y logró interceptar al sospechoso antes de que lograra escapar.

De inmediato, se dio aviso al 911 y un patrullero acudió al lugar, concretando la aprehensión en la intersección de las calles 9 de Julio y Salta.

image

Intervino en el caso la Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo del fiscal Fernando Bonomo, quien ordenó la aplicación del procedimiento especial correspondiente.

La motocicleta fue recuperada y entregada a su propietario, quien finalmente decidió no presentar denuncia penal. El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza con las actuaciones de rigor.

