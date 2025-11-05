Detuvieron a un hombre tras robar una moto en pleno centro de San Juan

Un hombre de 40 años fue detenido por personal policial en la ciudad de San Juan tras robar una motocicleta que se encontraba estacionada en la vía pública.
El ladrón, de 40 años, fue interceptado por la propia víctima y detenido por la Policía en la esquina de 9 de Julio y Salta. El rodado fue recuperado y devuelto a su dueño.
Según informaron fuentes policiales, el detenido fue identificado como Valdez Dima Paul, quien habría sustraído una motocicleta Appia Brezza 150cc propiedad de Fernando Ricardo Palacios. El hecho ocurrió en Capital, cuando la víctima advirtió el robo y logró interceptar al sospechoso antes de que lograra escapar.
De inmediato, se dio aviso al 911 y un patrullero acudió al lugar, concretando la aprehensión en la intersección de las calles 9 de Julio y Salta.
Intervino en el caso la Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo del fiscal Fernando Bonomo, quien ordenó la aplicación del procedimiento especial correspondiente.
La motocicleta fue recuperada y entregada a su propietario, quien finalmente decidió no presentar denuncia penal. El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza con las actuaciones de rigor.