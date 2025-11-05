miércoles 5 de noviembre 2025

¿Lluvia y granizo?

San Juan bajo alerta: se espera viento Zonda y tormentas fuertes para el jueves

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que distintas zonas de la provincia estarán afectadas por intensas ráfagas de viento y lluvias con posible caída de granizo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan se prepara para una jornada complicada. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento Zonda y tormentas que afectará a gran parte del territorio provincial durante la tarde y noche del jueves.

Según el informe, en varios departamentos el fenómeno estará asociado a fuertes ráfagas de viento, mientras que en otros el foco estará puesto en las precipitaciones intensas. En las zonas cordilleranas, se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que podrían superar los 120 km/h, sobre todo en los niveles más altos.

El aviso por viento Zonda rige para Iglesia, Jáchal, Caucete, 25 de Mayo, Valle Fértil, Sarmiento, Zonda, Ullum, Santa Lucía, Pocito y Rivadavia.

En tanto, para la Capital sanjuanina, el SMN mantiene un alerta amarilla por tormentas durante la noche del jueves. El organismo advierte que podrían registrarse lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y fuerte actividad eléctrica.

Además, se estiman acumulados de precipitación de entre 20 y 40 milímetros, aunque en algunos puntos podrían superarse esos valores.

