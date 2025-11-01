domingo 2 de noviembre 2025

La lista

San Martín con la ilusión intacta: los elegidos por el Pipi para el clásico con el Tomba

Finalmente Sebastián “Pulpito” González está entre los convocados. Santi Barrera también vuelve a estar en la lista.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

A partir de las 18:30 horas de este domingo, San Martin jugará un partido importantísimo frente a Godoy Cruz. Hoy no solo será por quedarse con el clásico cuyano, sino que está en juego la permanencia en la Primera División.

romagnoli, a corazon abierto: la estamos peleando y la vamos a pelear hasta el final
Declaraciones

Romagnoli, a corazón abierto: "La estamos peleando y la vamos a pelear hasta el final"
las mejores postales del clasico cuyano: recibimiento de final, roces y un partido de infarto en el gambarte
Tiempo en Mendoza

Las mejores postales del clásico cuyano: recibimiento de final, roces y un partido de infarto en el Gambarte

Para este partido trascendental están convocados estos jugadores. La sorpresa es la de Sebastián “Pulpito” González; había posibilidades de que se iba a quedar afuera pero finalmente está en la lista; al igual que el sanjuanino Santiago Barrera.

El triunfo es trascendental para este partido, ya que este sábado ya han ganado Talleres y Aldosivi, dos equipos que están en lo más bajo.

