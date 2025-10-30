jueves 30 de octubre 2025

Batalla en el Gambarte

Romagnoli, en modo clásico: "Hay que jugar con el cuchillo entre los dientes, no en puntita de pie"

El DT de San Martín habló con Tiempo de San Juan en la previa decisivo choque ante Godoy Cruz en Mendoza. Confesó que lo vive con la misma adrenalina que cuando jugaba y que su equipo llega con otra energía tras los últimos dos triunfos. Videonota.

Por Carla Acosta
WhatsApp Image 2025-10-30 at 13.50.05

Después de 20 años, San Martín volverá al Estadio Feliciano Gambarte para enfrentar una de las paradas más bravas del año. Este domingo, desde las 18.30, el Verdinegro visitará a Godoy Cruz en un clásico clave por la permanencia y que tendrá a todo Cuyo con el corazón en la mano. Y Leandro Romagnoli lo tiene clarito. “Uno a veces habla de estos partidos, de jugarlo con el cuchillo entre los dientes, no en puntita de pie”, tiró el Pipi este jueves, en charla a fondo con Tiempo de San Juan.

El entrenador se refirió a cómo se transitan los días previos al partido con el Tomba y como él, aunque ya colgó los botines hace rato, vive este clásico con el mismo sentimiento de cuando era jugador y le tocaba enfrentar a Huracán, el rival de toda la vida del club de sus amores, San Lorenzo. “El nerviosismo y la adrenalina son los mismos que cuando uno jugaba. Sabemos que es un partido muy importante. Queda poco y tenemos que demostrar el carácter que venimos mostrando. Hay que hacer un buen partido y quedarnos con los tres puntos”, expresó el entrenador.

El partido no da margen. Godoy Cruz atraviesa un momento complicado: lleva seis sin ganar, viene de caer 2-0 con Lanús y está anteúltimo en el Grupo B con 10 puntos. San Martín llega mejor, con 17 unidades y séptimo en su zona, pero con la misma urgencia en la tabla general.

Romagnoli reconoció que el equipo llega distinto tras los últimos triunfos (contra San Lorenzo de visitante y ante Independiente de local). “Venimos de ganarle a dos rivales importantes y eso te da otra energía. No es lo mismo si venís con derrotas. La confianza y la mentalidad cambian, pero todos los partidos son distintos. Este define un montón de cosas y hay que estar a la altura”, aseguró.

Embed - La mirada de Leandro Romagnoli ante el clásico contra Godoy Cruz

En este contexto, el DT no quiso saber nada con sacarse presión por ser visitante: “No nos quita responsabilidad. Tenemos que ir a hacer nuestro partido, concentrados y con intensidad. Hay que mantener la ilusión y seguir peleando hasta el final”.

Sobre el funcionamiento, el Pipi fue claro: “La clave es el trabajo de todos los días, que los jugadores confíen en lo que uno propone. El fútbol cambió, se modernizó, pero lo más importante siguen siendo los jugadores. Uno les da las herramientas, pero son ellos los que resuelven dentro de la cancha”.

Y cerró con un mensaje a los hinchas: “Gracias por el apoyo de siempre. Estamos haciendo todo lo posible para mantener a San Martín en Primera. No fue fácil, pero queremos seguir peleando hasta el final y el equipo lo sabe”.

