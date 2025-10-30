UPCN cerró una serie de amistosos y se encamina al debut en la Liga Argentina

UPCN San Juan Vóley completó una exigente y productiva etapa de preparación de cara a la Liga de Vóleibol Argentina (LVA), tras disputar una serie de amistosos en Chile y Mendoza que le permitieron sumar ritmo de competencia y afinar su funcionamiento colectivo.

En la ciudad de Linares, UPCN enfrentó al Club Linares, uno de los equipos referentes de la Liga A1 chilena. En el primer encuentro, los sanjuaninos se impusieron 3 a 1, mientras que en el segundo repitieron victoria por 3 a 0.

Antes del viaje a Chile, el conjunto dirigido por Fabián Armoa había participado en un cuadrangular amistoso en Mendoza, donde derrotó a Mendoza de Regatas, Porres y Pacífico, todos por 3 a 0.

En ambas series hubo rotación de jugadores y ensayos de esquemas, para encontrar el equipo que desde la semana próxima jugará la Liga Argentina 2025/26.

El armador Mateo Bozikovich destacó la importancia de esta etapa de preparación. “Llevamos dos meses de pretemporada, muy dura desde lo físico y técnico-táctico, por lo que estos partidos nos sirvieron mucho para ir soltándonos, para ir conociéndonos en el juego. Los partidos con Linares fueron una buena medida para lo más importante ahora, que es el comienzo de la Liga Argentina”, dijo.

Por su parte, Juan Martín Riganti, también armador, remarcó el valor del trabajo grupal. “Necesitábamos salir a jugar. Salieron dos partidos muy buenos y, además, el viaje sirvió para conocernos más entre nosotros, en la cancha. También, para acelerar la adaptación de los jugadores extranjeros”, indicó.

El plantel regresará ahora a San Juan para encarar el tramo final de la pretemporada. Es que la semana próxima, UPCN Vóley viajará a Tucumán para debutar en la Liga de Vóleibol Argentina 2025/26, que iniciará con el Tour 1 en Monteros del 6 al 9 de noviembre.