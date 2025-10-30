jueves 30 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Vóley

UPCN cerró una serie de amistosos y se encamina al debut en la Liga Argentina

El conjunto sanjuanino sumó rodaje con victorias ante Linares de Chile y equipos mendocinos, aprovechando para rotar jugadores, probar esquemas y consolidar la química del plantel antes del inicio de la Liga Argentina 2025/26.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-30 at 09.58.59
WhatsApp Image 2025-10-21 at 10.05.17 (1)
WhatsApp Image 2025-10-21 at 10.05.18
WhatsApp Image 2025-10-30 at 09.58.58

UPCN San Juan Vóley completó una exigente y productiva etapa de preparación de cara a la Liga de Vóleibol Argentina (LVA), tras disputar una serie de amistosos en Chile y Mendoza que le permitieron sumar ritmo de competencia y afinar su funcionamiento colectivo.

Lee además
Jenson Button anunció que se bajará del automovilismo.
Un paso al costado

Bomba en el automovilismo: un campeón del mundo de la Fórmula 1 anunció su retiro
valenciano y richet zapata definiran al campeon de superliga argentina en el estadio aldo cantoni
Hockey sobre patines

Valenciano y Richet Zapata definirán al campeón de Superliga Argentina en el estadio Aldo Cantoni

En la ciudad de Linares, UPCN enfrentó al Club Linares, uno de los equipos referentes de la Liga A1 chilena. En el primer encuentro, los sanjuaninos se impusieron 3 a 1, mientras que en el segundo repitieron victoria por 3 a 0.

Antes del viaje a Chile, el conjunto dirigido por Fabián Armoa había participado en un cuadrangular amistoso en Mendoza, donde derrotó a Mendoza de Regatas, Porres y Pacífico, todos por 3 a 0.

En ambas series hubo rotación de jugadores y ensayos de esquemas, para encontrar el equipo que desde la semana próxima jugará la Liga Argentina 2025/26.

El armador Mateo Bozikovich destacó la importancia de esta etapa de preparación. “Llevamos dos meses de pretemporada, muy dura desde lo físico y técnico-táctico, por lo que estos partidos nos sirvieron mucho para ir soltándonos, para ir conociéndonos en el juego. Los partidos con Linares fueron una buena medida para lo más importante ahora, que es el comienzo de la Liga Argentina”, dijo.

Por su parte, Juan Martín Riganti, también armador, remarcó el valor del trabajo grupal. “Necesitábamos salir a jugar. Salieron dos partidos muy buenos y, además, el viaje sirvió para conocernos más entre nosotros, en la cancha. También, para acelerar la adaptación de los jugadores extranjeros”, indicó.

El plantel regresará ahora a San Juan para encarar el tramo final de la pretemporada. Es que la semana próxima, UPCN Vóley viajará a Tucumán para debutar en la Liga de Vóleibol Argentina 2025/26, que iniciará con el Tour 1 en Monteros del 6 al 9 de noviembre.

Seguí leyendo

Vistiendo la camiseta del "Bicho", de la Selección Argentina, como DT y jugando al showball: las cuatro veces de Diego en San Juan

En el día en el que Diego Maradona soplaría 65 velitas, vuelve a florecer el origen sanjuanino de su familia

Confirmado: cuándo y a qué hora se jugará el Superclásico

Explotaron los memes contra Racing tras la eliminación en la semis de la Copa Libertadores

Descontrol y piñas en el descenso de Aberastain: un jugador pocitano terminó a las trompadas en el banco de suplentes

El chimbero que empezó kick boxing por su hijo y se convirtió en campeón Sudamericano en tierra chilena

Alianza-Desamparados, el partido picante de la segunda fecha del Regional Amateur

"Demostramos estar a la altura de cualquier equipo": el mensaje reflexivo del técnico de la Reserva de San Martín

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
explotaron los memes contra racing tras la eliminacion en la semis de la copa libertadores
Redes

Explotaron los memes contra Racing tras la eliminación en la semis de la Copa Libertadores

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen archivo
Lamentable

Santa Lucía: fue al hospital por un dolor en el pecho, le dijeron que era muscular y murió horas después mientras trabajaba

Este es Lucas Mazzaforte, el interno quemado.
Reo herido

Un preso se prendió fuego dentro del Penal de Chimbas

En Chile dicen que tienen todas las obras listas para abrir el Paso de Agua Negra y que solo falta la definición del gobierno de San Juan. 
Decisión esperada

Paso de Agua Negra: en Chile aseguran que el camino está listo y esperan que San Juan ponga fecha de apertura

Una sanjuanina fue acusada de exhibicionismo en la vía pública tras una discusión vecinal: el video
Insólito

Una sanjuanina fue acusada de exhibicionismo en la vía pública tras una discusión vecinal: el video

Imagen ilustrativa
Sanjuanino estafado

Invirtió $4.500.000 en una plataforma digital, le hicieron creer que ganó 23.000 dólares y terminó sin un peso

Te Puede Interesar

En San Juan, el IPV a full en el cierre de 2025: entregará uno o dos barrios por semana, ¿cuáles son los próximos?
Techo propio

En San Juan, el IPV a full en el cierre de 2025: entregará uno o dos barrios por semana, ¿cuáles son los próximos?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ya se respira Fiesta del Sol: empezaron con el armado de la feria temática y asoman dos sorpresas para las tres noches video
Cuenta regresiva

Ya se respira Fiesta del Sol: empezaron con el armado de la feria temática y asoman dos sorpresas para las tres noches

Santiago Graffigna, víctima de este presunto intento de robo en su estudio jurídico.
Raro

Desconocidos entraron al estudio de Santiago Graffigna, uno de los condenados en la causa expropiaciones

César Aguilar, asumiendo en diciembre de 2023 ante Susana Laciar.
Coletazos de las legislativas

En Capital, un "gesto político" que terminó con una ola de renuncias que no serán aceptadas

Milei recibe a los gobernadores, incluido Orrego, para reabrir el diálogo y sumar apoyos a sus reformas
En Casa Rosada

Milei recibe a los gobernadores, incluido Orrego, para reabrir el diálogo y sumar apoyos a sus reformas