Descontrol y piñas en el descenso de Aberastain: un jugador pocitano terminó a las trompadas en el banco de suplentes

Tarde caliente. Aberastain no solo cayó 3-1 ante Trinidad, sino que ese resultado lo condenó al descenso a la B del fútbol sanjuanino. El encuentro no terminó bien y todo fue escándalo: un jugador del Naranja corrió hasta el banco del equipo local y se trenzó a golpes de puño con algunos de los suplentes del León.

La situación generó momentos de tensión dentro y fuera de la cancha. Dirigentes y efectivos policiales tuvieron que intervenir rápidamente para separar a los protagonistas y evitar que el incidente pasara a mayores.

Más allá del descontrol del final, lo cierto es que la derrota selló el destino del conjunto pocitano, que no pudo mantener la categoría y deberá jugar el próximo año en la segunda división del fútbol sanjuanino.

Con este resultado, Aberastain se suma a Villa Obrera y Árbol Verde, los otros dos equipos que también descendieron de categoría.

Video colaboración: Línea de Tres.