Alianza-Desamparados, el partido picante de la segunda fecha del Regional Amateur

Después del parate por las elecciones, este fin de semana se pone en marcha la segunda fecha del Regional Amateur . Los equipos sanjuaninos volverán a ser protagonistas para seguir sumando en la competencia federal que otorga ascensos al Federal A. El plato fuerte estará en el Centenario de Santa Lucía, cuando Alianza y Desamparados se disputen el trono en el partido más importante de la jornada.

Entretiempo Lucas Ceballos, el eterno puyutano: "Volví a sentir lo que sentía cuando tenía 8 años y soñaba con estar en esa cancha"

Fútbol Empate en Puyuta, triunfazo de Atenas en Rawson y lo que dejó el duelo sarmientino: los resultados de la primera fecha del Regional Amateur

La segunda fecha del TRA arrancará el sábado con un solo partido: Colón Junior recibirá a Peñaflor desde las 17:30hs. Ambos vienen de empatar sin goles en el debut y buscarán quedarse con los primeros tres puntos del campeonato.

El domingo se jugarán los otros partidos: General Belgrano recibirá en su cancha a Paso de Los Andes de Albardón, Árbol Verde se medirá frente a General Sarmiento en Jáchal y Marquesado, que después de cumplir fecha libre, tendrá su primer partido del campeonato frente a Unión de Villa Krause.

Todos estos encuentros se disputarán a las 17hs