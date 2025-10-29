miércoles 29 de octubre 2025

Promesa de partidazo

Alianza-Desamparados, el partido picante de la segunda fecha del Regional Amateur

Lechuzos y Víboras se medirán este fin de semana en el Centenario de Santa Lucía, en el marco de la segunda jornada de la competencia federal. Así va la programación completa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: De Local. 

Después del parate por las elecciones, este fin de semana se pone en marcha la segunda fecha del Regional Amateur. Los equipos sanjuaninos volverán a ser protagonistas para seguir sumando en la competencia federal que otorga ascensos al Federal A. El plato fuerte estará en el Centenario de Santa Lucía, cuando Alianza y Desamparados se disputen el trono en el partido más importante de la jornada.

empate en puyuta, triunfazo de atenas en rawson y lo que dejo el duelo sarmientino: los resultados de la primera fecha del regional amateur
Fútbol

Empate en Puyuta, triunfazo de Atenas en Rawson y lo que dejó el duelo sarmientino: los resultados de la primera fecha del Regional Amateur
lucas ceballos, el eterno puyutano: volvi a sentir lo que sentia cuando tenia 8 anos y sonaba con estar en esa cancha
Entretiempo

Lucas Ceballos, el eterno puyutano: "Volví a sentir lo que sentía cuando tenía 8 años y soñaba con estar en esa cancha"

La segunda fecha del TRA arrancará el sábado con un solo partido: Colón Junior recibirá a Peñaflor desde las 17:30hs. Ambos vienen de empatar sin goles en el debut y buscarán quedarse con los primeros tres puntos del campeonato.

El domingo se jugarán los otros partidos: General Belgrano recibirá en su cancha a Paso de Los Andes de Albardón, Árbol Verde se medirá frente a General Sarmiento en Jáchal y Marquesado, que después de cumplir fecha libre, tendrá su primer partido del campeonato frente a Unión de Villa Krause.

Todos estos encuentros se disputarán a las 17hs

