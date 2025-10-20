Empate en Puyuta, triunfazo de Atenas en Rawson y lo que dejó el duelo sarmientino: los resultados de la primera fecha del Regional Amateur

El sábado 18 de octubre, en el estadio Augusto Pulenta , Peñaflor y Atlético Alianza abrieron la primera fecha del Torneo Regional Amateur con un empate sin goles. Fue un partido cerrado, con pocas llegadas claras, en el que ninguno logró romper el cero en su debut.

La jornada continuó el domingo con cuatro encuentros. En Media Agua , General Belgrano se impuso por 2 a 1 sobre General Sarmiento en un atractivo duelo. Los tantos del triunfo visitante fueron de Juan Sánchez y Facundo Algañaraz (en contra), mientras que Axel Guajardo descontó para el local.

Por la Zona 8, en Albardón, Paso de los Andes y Árbol Verde igualaron 1 a 1. El jachallero Néstor “Bibi” Celán abrió el marcador, pero Juan Espejo puso la igualdad definitiva para el conjunto local.

En Villa Krause, Atenas consiguió un triunfazo al vencer 3 a 2 a Unión en un partidazo. El Azul comenzó mejor y se puso en ventaja con los goles de Santiago Ceballos y Luciano Riveros, pero el Mirasol reaccionó y lo dio vuelta con los tantos de Francisco Salinas, Eduardo Bronvale e Iván Escudero.

Finalmente, en el Serpentario, Sportivo Desamparados y Colón Junior empataron 0 a 0. A pesar de las chances de ambos, el marcador no se movió y el punto dejó sensaciones encontradas entre los hinchas que acompañaron el regreso del torneo.

Con estos resultados, General Belgrano y Atenas picaron en punta en sus respectivas zonas, mientras que el resto buscará su primera victoria en la próxima jornada. Marquesado fue el equipo libre de esta fecha inaugural.