miércoles 29 de octubre 2025

Entretiempo

El chimbero que empezó kick boxing por su hijo y se convirtió en campeón Sudamericano en tierra chilena

Se trata de Isaac Tello, el luchador que todavía celebra la victoria que consiguió en el país trasandino. Un debut soñado en la alta competencia y el momento en el que su mentor lo descubrió para sacarlo campeón.

Por Antonella Letizia
Lo que comenzó como una simple visita a la academia de su hijo, terminó convirtiéndose en el punto de partida de una historia deportiva que hoy tiene ribetes de hazaña y mucha historia. Isaac Tello, un chimbero de pura cepa, se metió en el mundo del kick boxing casi de casualidad, pero con el paso del tiempo y mucho esfuerzo se transformó en campeón sudamericano en tierras chilenas. Su paso por Entretiempo, el streaming deportivo de Tiempo de San Juan.

Tello, oriundo de Chimbas, acompañaba a su hijo a entrenar en la Academia Kaizen-Do, sin imaginar que ese lugar se transformaría en su segunda casa. En uno de esos entrenamientos, se animó a subirse al ring, y allí comenzó un camino que lo llevó a superarse día a día bajo la guía de su profesor Jorge Núñez, quien fue clave en su desarrollo como peleador.

"Todo empezó porque mi hijo empezó a entrenar y yo me quedaba a esperarlo, hasta que me convencieron. Estaba siempre en la vereda y de a poco me fui enganchando", contó Isaac en Entretiempo, el streaming deportivo de Tiempo de San Juan.

Tras meses de intenso entrenamiento, disciplina y sacrificio, llegó su gran oportunidad: competir por el cinturón sudamericano. El combate se disputó en Donihue, Chile, donde enfrentó al local Córdova. Con una actuación sólida y mucha garra, el sanjuanino se impuso y se consagró campeón, coronando un sueño que parecía impensado cuando dio sus primeros pasos en el deporte.

Volvé a ver la entrevista completa con Isaac Tello, el campeón sudamericano de kick boxing

Embed - NOS VISITA EL CAMPEÓN SUDAMERICANO DE KICKBOXING | ENTRE TIEMPO | Tiempo de San Juan

Dejá tu comentario

