El chimbero que empezó kick boxing por su hijo y se convirtió en campeón Sudamericano en tierra chilena

Lo que comenzó como una simple visita a la academia de su hijo, terminó convirtiéndose en el punto de partida de una historia deportiva que hoy tiene ribetes de hazaña y mucha historia. Isaac Tello, un chimbero de pura cepa, se metió en el mundo del kick boxing casi de casualidad, pero con el paso del tiempo y mucho esfuerzo se transformó en campeón sudamericano en tierras chilenas. Su paso por Entretiempo, el streaming deportivo de Tiempo de San Juan .

Tello, oriundo de Chimbas, acompañaba a su hijo a entrenar en la Academia Kaizen-Do, sin imaginar que ese lugar se transformaría en su segunda casa. En uno de esos entrenamientos, se animó a subirse al ring, y allí comenzó un camino que lo llevó a superarse día a día bajo la guía de su profesor Jorge Núñez, quien fue clave en su desarrollo como peleador.

Captura de pantalla 2025-10-29 183347

"Todo empezó porque mi hijo empezó a entrenar y yo me quedaba a esperarlo, hasta que me convencieron. Estaba siempre en la vereda y de a poco me fui enganchando", contó Isaac en Entretiempo, el streaming deportivo de Tiempo de San Juan.

Tras meses de intenso entrenamiento, disciplina y sacrificio, llegó su gran oportunidad: competir por el cinturón sudamericano. El combate se disputó en Donihue, Chile, donde enfrentó al local Córdova. Con una actuación sólida y mucha garra, el sanjuanino se impuso y se consagró campeón, coronando un sueño que parecía impensado cuando dio sus primeros pasos en el deporte.

