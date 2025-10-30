jueves 30 de octubre 2025

Torneo Clausura

Confirmado: cuándo y a qué hora se jugará el Superclásico

Boca y River se medirán en la Bombonera en un encuentro que promete ser atrapante.

Redacción Tiempo de San Juan
image

La Liga Profesional confirmó en las últimas horas que el Superclásico por la fecha 15 del Torneo Clausura se jugará el domingo 9 de noviembre a las 16.30. Boca y River se verán las caras en la Bombonera en un duelo que promete ser atrapante.

A pesar de que todavía tiene que disputarse la fecha 14, será un encuentro en el que ambos equipos podrán en juego sus urgencias: no solo buscarán la clasificación a la próxima ronda del torneo, sino que también tendrán por objetivo acercarse al boleto a la Copa Libertadores 2026, por el que compiten cabeza a cabeza.

Por el momento, el Xeneize, tras la victoria ante Barracas Central, se ubica segundo en la tabla anual con 53 puntos y estaría asegurándose su lugar en la competición, directamente en la fase de grupos. El Millonario está apenas un punto por detrás, pero ingresaría en la fase previa, donde en febrero de este año su clásico rival fue eliminado por Alianza Lima.

Con respecto al campeonato local, ambos conjuntos todavía no lograron asegurar su lugar en los octavos de final. Boca, en la Zona A, la tiene más complicada, ya que se ubica tercero con 20 puntos y matemáticamente puede ser alcanzado por todos los equipos, excepto Aldosivi, que tiene 9.

Por su parte, River está más tranquilo, aunque viene de varios golpes duros: una racha de derrotas consecutivas, la eliminación ante Palmeiras en la Libertadores y la derrota en los penales ante Independiente Rivadavia en la semifinal de la Copa Argentina. Por eso, no puede descuidar el único torneo que le queda.

El elenco de Núñez ganó los últimos dos Superclásicos disputados en la Bombonera: 2-0 en 2023, con goles de Salomón Rondón y Enzo Díaz, y 1-0 en 2024 gracias a un tanto de Manuel Lanzini. Además, se llevó el único que jugaron este año en el Monumental: 2-1, con goles de Sebastián Driussi y Franco Mastantuono, mientras que Miguel Merentiel había marcado el empate parcial.

Cronograma completo de la fecha 15 del Torneo Clausura

Viernes 7 de noviembre

21.00 Rosario Central – San Lorenzo (Zona B)

Sábado 8 de noviembre

17.00 Racing – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 Huracán – Newell’s (Zona A)

19.15 Talleres – Platense (Zona B)

21.30 Unión – Barracas Central (Zona A)

21.30 San Martín (SJ) – Lanús (Zona B)

Domingo 9 de noviembre

16.30 Boca – River (interzonal)

19.20 Sarmiento – Instituto (Zona B)

19.20 Banfield – Aldosivi (Zona A)

21.30 Tigre – Estudiantes (Zona A)

21.30 Atlético Tucumán – Godoy Cruz (Zona B)

Lunes 10 de noviembre

17.00 Gimnasia – Vélez (Zona B)

19.00 Deportivo Riestra – Independiente (Zona B)

21.15 Argentinos – Belgrano (Zona A)

21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Central Córdoba (Zona A)

