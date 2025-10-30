jueves 30 de octubre 2025

Redes

Explotaron los memes contra Racing tras la eliminación en la semis de la Copa Libertadores

La página oficial de X (Twitter) de Flamengo chicaneó lo que dijo que Gustavo Costas, DT de la Academia. ¡Se picó!

Por Redacción Tiempo de San Juan
G4epwJoWIAAa03t

Los memes tras la eliminación de Racing por Copa Libertadores tras empatar 0 a 0 contra el Flamengo explotaron en las redes sociales. El ex arquero de Boca, Agustín Rossi, se lució en el Cilindro y dejó la valla en 0.

Ante este resultado, el “Mengao” pasó a la finales de la Copa y espera rival entre Palmeiras y Liga de Quito (que en el global va 0-3).

La final se jugará en el Lima, Perú y el CM de Flamengo se burló de Gustavo Costas el DT de Racing, que había dicho públicamente a los hinchas: “Vamos a ir a Lima”.

Mirá lo que puso el Flamengo contra costas de Racing

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Flamengo_en/status/1983734511168110974&partner=&hide_thread=false

Los memes para Racing

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tomimanginii/status/1983730345485988329&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tendenciafutuy/status/1983740812329709680&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fabipa90/status/1983732183320953122&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/unpibefortinero/status/1983697307989405787&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAPArgento__/status/1983696922440560873&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/santicaseros/status/1983728757333709202&partner=&hide_thread=false

