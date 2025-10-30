Explotaron los memes contra Racing tras la eliminación en la semis de la Copa Libertadores

Los memes tras la eliminación de Racing por Copa Libertadores tras empatar 0 a 0 contra el Flamengo explotaron en las redes sociales. El ex arquero de Boca, Agustín Rossi, se lució en el Cilindro y dejó la valla en 0.

Ante este resultado, el “Mengao” pasó a la finales de la Copa y espera rival entre Palmeiras y Liga de Quito (que en el global va 0-3).

