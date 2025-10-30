jueves 30 de octubre 2025

Automovilismo

Después de casi seis meses, el sanjuanino Ulises Campillay vuelve a correr en el Top Race

El piloto local confirmó que estará presente el próximo fin de semana en el autódromo Oscar y Juan Gálvez. Lo hará con el equipo JLS Motorsport-Corsi Sport, a bordo de un Toyota Corolla.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Copa Top Race YPF INFINIA se desarrollará este 1 y 2 de noviembre en el circuito 8 del Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires, y marcará el regreso de Ulises Campillay a la categoría. El piloto sanjuanino competirá con el Toyota Corolla #111 del equipo JLS Motorsport-Corsi Sport.

Campillay había disputado por última vez el Top Race Series el 27 de abril de 2025 en San Nicolás (Fecha 3), mientras que en el Campeonato Argentino YPF INFINIA logró terminar 10º con 55 puntos, incluyendo una pole y una victoria en Rosario (Fecha 2). Ahora, en la recta final del año, el piloto vuelve con la escudería de Christian Corsi para buscar protagonismo y buenos resultados.

“Es lindo volver al Top Race, donde logré poles y victorias. En esta nueva etapa la idea es ser protagonista y hacer un buen papel en las carreras de la Copa Top Race YPF INFINIA”, comentó Campillay.

Además, sobre el circuito 8 del Gálvez, agregó: “Es un trazado que me gusta y me trae buenos recuerdos porque allí conseguí buenos resultados. Va a ser muy importante terminar adelante en la clasificación para poder estar en los primeros puestos en la final, ya que es difícil pasar autos en carrera”.

Para esta primera fecha de la Copa Top Race YPF INFINIA, el equipo JLS Motorsport-Corsi Sport pondrá en pista tres autos: Norberto Grosso con el Ford Mustang #32, Marcelo Chiappetta con el Toyota Corolla #5 y el recién confirmado Ulises Campillay con el Toyota Corolla #111.

