Después de casi seis meses, el sanjuanino Ulises Campillay vuelve a correr en el Top Race

La Copa Top Race YPF INFINIA se desarrollará este 1 y 2 de noviembre en el circuito 8 del Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires, y marcará el regreso de Ulises Campillay a la categoría. El piloto sanjuanino competirá con el Toyota Corolla #111 del equipo JLS Motorsport-Corsi Sport.

Campillay había disputado por última vez el Top Race Series el 27 de abril de 2025 en San Nicolás (Fecha 3), mientras que en el Campeonato Argentino YPF INFINIA logró terminar 10º con 55 puntos, incluyendo una pole y una victoria en Rosario (Fecha 2). Ahora, en la recta final del año, el piloto vuelve con la escudería de Christian Corsi para buscar protagonismo y buenos resultados.

“Es lindo volver al Top Race, donde logré poles y victorias. En esta nueva etapa la idea es ser protagonista y hacer un buen papel en las carreras de la Copa Top Race YPF INFINIA”, comentó Campillay.

Además, sobre el circuito 8 del Gálvez, agregó: “Es un trazado que me gusta y me trae buenos recuerdos porque allí conseguí buenos resultados. Va a ser muy importante terminar adelante en la clasificación para poder estar en los primeros puestos en la final, ya que es difícil pasar autos en carrera”.

Para esta primera fecha de la Copa Top Race YPF INFINIA, el equipo JLS Motorsport-Corsi Sport pondrá en pista tres autos: Norberto Grosso con el Ford Mustang #32, Marcelo Chiappetta con el Toyota Corolla #5 y el recién confirmado Ulises Campillay con el Toyota Corolla #111.